Bu projeyle çocuklar hem eğlenip hem öğreniyor

Okul dışı eğitim programlarıyla çocukların daha aktif ve pozitif gelişimini hedefleyen bir grup eğitimci “öğrenceli eğlence” projesiyle farklarını ortaya koydular.

Erzurum Ömer Duygun İlkokulu ile Erzurum Sabancı İlkokulu’nun ortak kurucusu oldukları eTwinning projesiyle çocukların gelişimine katkı sunan eğitimciler şehirler arası diyalogla etkinliklerini geniş yelpazede tutuyor.

Projenin yürütücüsü Ömer Duygun İlkokulu Sınıf Öğretmeni Hatice Buran ile Sabancı İlkokulu Sınıf Öğretmeni Hülya Mete Atik'in projenin içeriği hakkında şunları aktardı;

“Projenin farklı okul ve illerden de katılımcıları vardır. Projenin amacı; 21. Yüzyıl becerilerini içeren, öğrenirken eğlendiren çağımız eğitim sistemine uygun öğretim etkinlikleri hazırlamaktır. Proje Ekim ayında başlamış olup Mart ayında sonlandırılacaktır. Proje çerçevesinde her ay düzenli olarak farklı derslere ait toplamda iki adet etkinlikler düzenlenmiştir. Proje bağlamında sınıf öğretmenlerinin becerileri web 2.0 araçları ile desteklenerek ortaya eğlendiren aynı zamanda öğreten birçok etkinlik çıkmıştır. Etkinlikler proje katılımcısı 11 sınıf öğretmeninin işbirliği ile hazırlanmıştır.

Bu öğretmenlerimiz; Erzurum Ömer Duygun İlkokulu’ndan Hatice Buran, Erzurum Sabancı İlkokulu’ndan Hülya Mete Atik, Erzurum Şükrü Paşa Şehit Kadir Kayveni İlkokulu’ndan Arzu Yazıcı, Erzurum Kocatepe İlkokulu’ndan Ayşe Yavuz, Erzurum Yunus Emre İlkokulu’ndan Ayşegül Sezgin, Erzurum Polis Amca İlkokulu’ndan Sümeyye Turan, Trabzon Gürpınar İlkokulu’ndan Özkan Öztürk, İstanbul Ahmetli Yahşi Bey İlkokulu’ndan Hasan Ortaköy, İstanbul Üvezli Yıldız Aytaman İlkokulu’ndan Şenay Ortaköy, Gaziantep Şehit Uğur Saka İlkokulu’ndan Mustafa Bulut ve Azerbaycan 24 Nömrali Tam Orta Mektep’ ten Aygün Ismaılova’ dır.

Proje ile ilgili olarak her ay düzenli proje katılımcıları kendi aralarında o ayın etkinliklerini hazırlamak ve planlamak üzere telekonferans yöntemiyle toplantılar gerçekleştirmiştir.

Oyun hamurlarıyla dünyanın katmanları oluşturmak, öğrencilere hikaye yazdırmak, yazılan hikayeyi kitap haline getirmek, Limon çekirdeğinden fidan elde etmek Bunlar proje içinde gerçekleştirilen etkinliklerden sadece birkaçıydı. Öğrenciler kimi zaman yazar kimi zaman bahçivan kimi zaman usta oldu. Hayatın içinden kimliklere bürünmek öğrencileri hem eğlendirdi hem de kalıcı bir öğretim sağlanmış oldu.”

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