Başkan Sekmen: “Fikir ve gönül adamı Kösoğlu’nun adı daima yaşayacak”

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi anlamlı bir karara imza attı.

Erzurum’un yetiştirdiği siyasetçilerden biri olan ve Türkiye’nin fikir ve düşünce hayatına önemli katkılar sunan GazeteciYazar MHP Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu’nun adı Hastaneler Caddesi üzerinde Eski Numune Hastanesi’nin yerine yapılan park alanına verildi.

Tarife ve İsimlendirme Komisyonu tarafından yapılan çalışma Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine taşınarak, karar oy birliğiyle kabul edildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Nevzat Kösoğlu ağabeyimiz Erzurum siyasetinin zirve isimlerindendir. Hayatını Türkİslam davasına ve Türk gençliğine adayan böylesine mümtaz bir şahsiyetin ismini daima yaşatmak adına elimizden geleni yapacağız. Erzurum vefa şehridir. Kadim kentin dünü ve bugünün de yer alan, bu aziz şehre katkılar sunan, fikir ve düşünceleriyle şehrimizin geleceğine yön veren değerlerimizin ismini yaşatmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Meclisimiz bugün büyük bir vefa örneği gösterdi, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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