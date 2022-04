Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Başkan Sekmen’e ziyaret

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret ederek yapılan projelerle ilgili istişarelerde bulundu.

Oldukça verimli ve samimi bir şekilde geçen görüşmede, kentin yönetimine sunulabilecek katkılar ve öneriler ele alındı.

Sivil toplum kuruluşlarının kendi alanlarında proje üretmesinin önemine değinen, herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir kent hedefi için katkı sunmalarının önemini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Şehrin kimliğinden, ekonomisine, gençlik hizmetlerinden esnafların beklentilerine kadar birçok konuda projelerimizi, şehre dair vizyonumuzu içeren plan ve projelerimizi sivil toplum kuruluşlarımızla paylaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kent merkezlerinden köylerdeki yaşam alanlarına kadar her detayı çalıştık. Şehrin markasına STK’larımızın katkılarıyla değer katmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kalite hizmetine yenisini ekleyen gecesini gündüzüne katan fedakâr personelimize teşekkür ediyorum. Bu yolda bizlerin en büyük destekçisi kentimizin dinamikleri olacak. Mütevazı, ortak aklı geliştiren, katılımcı, şeffaf, proje bazlı işleyen, vatandaş memnuniyetine odaklı bir yaklaşımla kentimizi yönetmek öncelikle olarak sarsılmaz ilkemizdir” dedi.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in çalışmalarının takdire şayan olduğunu ifade ederek, ‘Erzurum’da gençlerin fikrine, bakış açısına önem vererek, Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Erzurum’u geleceğe taşıyacak kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in hizmetleri takdire şayandır. Belediyecilik hizmetlerini büyük bir titizlikle sürdürerek önem veren icraat odaklı bir başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Kent Konseyimize her zaman verdiği desteğini esirgemeyen Sayın Mehmet Sekmen’e proje ve faaliyetlerimizin bilgisini vererek çalışmalarımıza destek sözünü aldık. Kent Konseyimizin çalışmalarımızı yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

