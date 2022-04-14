“Nuh’un Gemisi Cudi’de-2” adlı film 22 Nisan’da sinemaseverlerle buluşuyor

“Nuh’un Gemisi Cudi’de2” adlı film 22 Nisan’da sinemaseverlerle buluşuyor.

Türk Sineması adına ilk defa Cudi dağında bir film çekildi ve bir anlamda “Nuh’un Gemisi Cudi’de” filmleri gerçek yerinde yani Şırnak ilinde Cudi dağında çekildi.

Şırnak’ın adı artık terör olaylarıyla değil sinema filmleriyle anılıyor, bunu başaran isim ise Erzurumlu film yapımcısı Bülent Durgun. büyük tufandan sonra Hz. Nuh’un Gemisinin Şırnak kentinin güneyinde bulunan Cudi dağına indiği rivayet edilir, dolayısıyla bu konuyla alakalı bir film yapılacaksa en doğru adresin Cudi Dağı olması gereklidir.

Zira Şırnak’ta Cudi Dağında film seti oluşturmak İstanbul’dan gelen sanatçılarla zor şartlarda çekimler yapmak gibi tüm zorluklara katlanan Erzurumlu Yapımcısı Üsküdar Yapım Sahibi Bülent Durgun ‘da tarihe not düşecek bir film yaptı.

22 Nisanda sinemalarda seyirciyle buluşacak olan “Nuh’un Gemisi Cudi’de 2” isimli film önemli mesajlar içeriyor. Yer yer gülüp yer yer duygulanacağımız bir film olma özelliğini taşıyor ve genel izleyici kitlesine hitap ediyor.

Nuh'un Gemisi Cudi filminin devam filmi olan, yapımcılığını Üsküdar Yapım/ Bülent Durgun'un üstlendiği; başrollerini Metin Yıldız, Bülent Durgun, Emre Özmen ve Esma Soysal paylaştığı “Nuh’un Gemisi Cudi’de 2” 22 Nisan’da sinemaseverlerle buluşuyor.

Hazırlık aşaması yaklaşık bir sene süren Nuh’un Gemisi Cudi’de 2 filmi, dünya üzerinde ilk kez Hz. Nuh’un Gemisi’nin oturduğu yer olarak kabul edilen Cudi Dağı’ndaki ‘Sefine’ bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen film olma özelliğini taşıyor.

Yönetmen koltuğunda Gürsel Ateş’in oturduğu yapımda Nuh’un Gemisi’ni araştırmaya gelen Amerikalı ekibin eğlenceli ve dramatik hikayesine, bu kez de belediye başkanlığı seçimleri dahil oluyor. Selo (Metin Yıldız) ve Maho (Ercüment Aydın) seçimlere hazırlanırken, Aras’ın (Bülent Durgun) evlenmekten kaçma mücadelesiyle Doğu (Emre Özmen) ve Yaren’in (Esma Soysal) engellerle dolu aşkının kesiştiği film seyirciye kahkaha, macera ve hüzün dolu bir hikaye sunuyor.

Yapımcı Bülent Durgun, çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak “Yurtdışında Nuh’un Gemisi filmi daha önce yapıldı. Hem de dünya çapında ses getirdi ama biz ilk kez cesaret ederek asıl yerinde filmimizi çekmeye karar verdik ve şükür ki alnımızın akıyla süreci tamamladık. İlk filmimiz seyircimizden büyük takdir toplamıştı. 22 Nisan’da beyazperdede olacak devam filmimizde de seyircimizi hem duygusal, hem de eğlenceli anlar bekliyor. Özellikle bir sahnede herkes çok duygulanacak. Biz ekip olarak çekimlerde manevi anlamda dolu dolu anlar yaşadık, hatta neredeyse hepimiz ağladık. Artık takdir sinemaseverlerin, herkesi izlemeye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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