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Karnından futbol topu büyüklüğünde tümör çıktı Sağ yumurta şişliği şikayeti ile giden hastanın karnından 20 santimlik tümör alındı

İHA

Karnından futbol topu büyüklüğünde tümör çıktı Sağ yumurta şişliği şikayeti ile giden hastanın karnından 20 santimlik tümör alındı

Erzurum’da sağ yumurtalık şişkinliği şikayetiyle hastaneye giden hastanın karnından futbol topu büyüklüğünde tümör çıktı. Erzurum Şehir Hastanesi’nde karnındaki tümör ameliyat ile alınan hasta sağlığına kavuştu.
Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Hilalkent Mahallesi'nde oturan 42 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Nihat Güzel, sağ yumurtalık şişliğinden dolayı Erzurum Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü'ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Üroloji Uzmanı Op. Dr. Fatih Akkaş’ın dikkati sayesinde Güzel’in karın bölgesinde 20 santimetre boyutunda bir tümör olduğu belirlendi. 4 saatlik ameliyatla Güzel’in karnındaki futbol topu büyüklüğündeki tümör alındı.
Hastanın kliniğe çeşitli şikayetlerle başvurduğunu ifade eden Erzurum Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü Klinik Şefi Doç. Dr. İbrahim Karabulut, karnında tespit edilen kitlenin alındığını ve hastanın durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

“Sağ tarafta varikosel olması çok nadir olduğundan tümörü farkettik”
Hastanın polikliniğe sağ yumurtalığındaki şişlik şikayeti ile geldiğini ifade eden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Fatih Akkaş, “Bizler genellikle erkeklerde sağ yumurtalıkta şişliği görmüyoruz. Genellikle sol tarafta olur şişlik, sağda olursa solda da beraber oluyor şişlik. Sağ tarafta tek başına varikosel gördüğümüz zaman aklımıza karın içerisinde testisin toplar ana damarına baskı yapan bir kitle geliyor. Çünkü sağ tarafta varilosel olması çok nadir görülen bir durum. Hastamız hemen tomografiye alındı ve yapılan incelemede yaklaşık 20 santimetre boyutunda böbrek, karaciğere, damarlara, atardamara yapışık bir kitle gördük. Hastanın yapılan detaylı incelemesinde bu kitlenin vücuda yayılmadığını gördük. Yapılan akciğer tomografisinde ve diğer bölgelerin incelemelerinde vücuda metastaz yapmadığını gördük. Kitlenin operasyonla çıkarılabilir olduğunu gördük. Bu bizim için çok sevindiriciydi. Hastayı İbrahim hocamla beraber görüştük, gerekli hazırlıklar yapıldı. Hastanemizde ve başarılı bir operasyonun kitlesini çıkardık. Şu an gayet mutluyuz. Hastamız da mutlu. Bugün yarın taburcu olacak inşallah” dedi.
Biraz daha geç tanık olunsaydı tümörün vücuda yayılma ihtimalinin olduğunu kaydeden Op. Dr. Akkaş, “Çünkü çok damarlı bir kitleydi bu kitle. Hem de kendi etrafında da büyüyeceği için komşu dokulara daha fazla gireceği, daha fazla oraları yaralayacağı, karaciğere, diğer bağırsak gibi organlara daha fazla invaze olacağı için çıkarmak çok daha güç olacaktı. Belki çıkaramayacaktık. Hasta bir, iki, üç ay geç gelseydi işimiz çok daha zor olabilirdi. Yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde bir kitlemiz vardı. Böbrekten kaynaklanan ve böbreği ortaya doğru iten, arkaya doğru büyüyen, karaciğere, büyük damarlara, bağırsaklara yapışık kitle vardı. Başarıyla çıkardık. İnşallah patoloji sonucunu bekleyeceğiz. Daha sonra da hasta bize kontrollerine gelecek. Bizim için aslında çok tedavi edilmesi gereken bir şey değil yani. Biz aslında tanıya götüren bulguydu, sağ varikoel olması iyi ki de gelişmiş. Bizi tanıya götürdü. Yani amacınız varikosel tedavi etmek değildi, hastayı tümöründen kurtarmaktı. Kötü huylu dokusundan kurtarmaktı. Sabah 8’de ameliyata aldık, 12.30 gibi bitti ameliyat. 4 saat sürdü ameliyatı. Bugün taburcu ederiz” açıklamalarında bulundu.

“Karnımda ufak bir şişlik vardı, tümörü hissetmedim”
20 santimetre boyutundaki tümörü vücudunda hissetmediğini belirten Nihat Güzel, “Bende ilk önce baş dönmesi oluyordu, kusma, halsizlik oluyordu. Çalışamıyordum. Hastaneye geldim. Doktorlar hemen ultrason istediler. Filme baktıktan sonra sende kitle var dedi doktor bey. Bir hafta sonra ameliyata alınacağımı söyledi. İbrahim Bey ve Fatih Bey'e çok teşekkür ederim. Kitleden kurtardılar beni, çok rahatım. Karnımda ufak bir şişlik vardı. Öbür taraftan hiçbir şikayetim yoktu. Bilmiyordum kitle olduğunu. Doktorlarımızdan Allah razı olsun, beni sağlığıma kavuşturdular. Ben simit poğaça ustasıyım. Bu rahatsızlıktan dolayı da yapamıyordum. Evliyim, üç çocuğum var. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Beni aileme kavuşturdular” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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