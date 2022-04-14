Jandarmadan iftar yemeği

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Gaziler Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından verilen iftar yemeğine katılan Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır, Gaziler Jandarma Karakol Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Çalışır, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Karakol Komutanları ve Gaziler Jandarma Karakol Komutanlığında görevli askerlerle birlikte iftarını açtı.

Kaymakam Çalışır, iftar yemeğinden sonra komutanlar ve askerlerle bir süre sohbet ettikten sonra Gaziler Jandarma Karakol Komutanlığından ayrıldı.

İftar yemeğine Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Kurt, İlçe Emniyet Amiri Soner Kocaman, Karakol Komutanları ve askerler katıldı.

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