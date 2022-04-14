ETÜ’lü öğrenciler İnsansız Hava Sistemleri Yarışmasında finale kaldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) teknoloji takımlarından ETU Unmanned Aerial Vehicle (UAV), öğrencilere yönelik insansız hava araçları yarışması olan Student Unmanned Aerial Systems’de (SUAS) finale yükseldi.

İnsansız hava sistemlerine ilgiyi artırmak ve bu teknolojilerin öğrenciler tarafından geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla 2002 yılından beri Amerika’nın Maryland Eyaletinde düzenlenen yarışmanın ön elemelerini geçen ETU UAV, bu yıl 1518 Haziran tarihlerinde 71 ülkeden çok sayıda takımın finalde mücadele edeceği yarışmada ülkemizi temsil edecek 12 takımdan biri oldu.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan ETU UAV Takımı Danışmanı Arş. Gör. Gürkan Kalınay: “Erzurum Teknik Üniversitesi olarak öğrencilerimizin teoriden uygulamaya geçebildikleri ve mühendislik ekosistemindeki son gelişmelere adapte olabildikleri bu tip yarışmalarda yer alarak onlara katma değer sağlamanın yanı sıra geleceğimizi şekillendirecek mühendislerimizi en iyi şekilde yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz; uluslararası yarışmalara katılım sağlayarak sadece kendi mühendislik ekosistemimizdeki rakipleriyle değil dünya çapındaki rakipleriyle de tanışma ve bilgilerini yarıştırma imkânını elde ediyor. Bu durumun hem öğrenicilerimize farklı ufuklar açacağına hem de ülkemizin teknolojik kalkınmasına destek olacak mühendislerin yetişmesini sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

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