Rektör Çomaklı, Özel Vakıf Okulları yönetimiyle bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yapımı devam eden ve 20222023 eğitimöğretim yılında hizmete girecek olan Özel Vakıf Okulları Fen ve Anadolu Lisesi için durum değerlendirmesi yapmak üzere Kalkındırma Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bünyesinde anaokulu, ilkokul ve ortaokulu barındıran Özel Vakıf Okullarına lise grubunu da ekleyeceklerini ve bu sayede 65 yıllık eğitimöğretim tecrübesini her yaştan öğrenci grubuna aktaracaklarını ifade eden Rektör Çomaklı, ilköğretim ile üniversite arasında köprü görevi gören, öğrencileri üniversite hayatına hazırlayan lise sürecine katkı sunmak ve şehrin eğitimine kalite katmak üzere hayata geçirdikleri projede sona gelindiğini aktardı.

Rektör Çomaklı: “Lisemizde İlk Ders Zilinin Çalmasını Heyecanla Bekliyoruz”

Geleceğe daha güvenle bakabilmemiz için sağlam iradeli bir nesle ihtiyaç olduğunu aktaran Rektör Çomaklı: “Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimize her türlü hizmeti verebilecek imkânı halkımıza sunmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bilimsel ve akademik çalışmaların yanında topluma katkı misyonunu da kendisine yol haritası olarak belirleyen Atatürk Üniversitesi, bu doğrultuda birçok çalışmaya imza attığı gibi bundan sonra da atmaya devam edecek” dedi.

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarında eğitim gören öğrencilerin; dünyadaki dönüşümü takip edebilen, eşitlik ve adalet duygusu gelişmiş, milli ve manevi değerlerini bilip onlara sahip çıkan bireyler olarak yetiştiklerini aktaran Çomaklı: “Erdemli, hoşgörülü, insani değerlere bağlı, sorgulayıcı ve araştırmayı ilke edinmiş bir şekilde mezun olan gençlerimizi Türkiye’nin kalkındığı ve yükseldiği bu yüzyıla kolay uyum sağlayacak şekilde yetiştirmeye var gücümüzle gayret ediyoruz. Bu düşüncelerle eğitim hayatına başlayacak olan lisemizde ilk ders zilinin çalmasını heyecanla bekliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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