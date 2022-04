Başkan Tanfer’den şehitler haftası mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 1420 Nisan “Şehitler Haftası” dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Tanfer, “Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyorum” dedi.

Şehitler haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında şehitlere duyulan minneti dile getiren Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, “Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimiz, bu toprakları bizlere miras olarak bırakmışlardır. Bizler de bu vatanı gelecek nesillere emanet edeceğiz. Vatan ve bayrak için bir an bile tereddüt etmeden canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize olan borcumuzu, gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakarak ödeyebiliriz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

Milletimiz, bağımsızlık olgusunu daima her şeyin üstünde tutmuştur. Aziz milletimiz, bağımsızlığı, hürriyeti, vatan toprağı ve bayrağı için her daim şehit olmayı göze almıştır. Milletimiz bir iftihar madalyası gibi şehitlerini, gazilerini göğsünde taşımaktadır. Bugün aynı ülkede, aynı coğrafyada kardeşçe yaşayabiliyorsak bunda şehit ve gazilerimizin gösterdiği şanlı mücadelelerin tesiri büyüktür. Dünyanın neresinde olursa olsun toprağın bağrında kefensiz yatan şehitlerimizi unutmayacağız. Şehitler haftası münasebeti ile Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, birliğimiz, beraberliğimiz ve bağımsızlığımız uğruna, canları pahasına vatan topraklarını savunarak bizlere Türk Bayrağı altında yaşama şerefini veren Aziz Şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyor, Hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

