Ak gençler, iftarda buluştu Genel Başkan, Erzurum’da konuştu; “2023’te daha güçlü olacağız”

AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkeze Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Erzurum’da gençlerle bir araya geldi. Erzurum Gençlik Kolları tarafından kentte her iftar öncesi gerçekleştirilen ‘İftara 5 kala’ programına katılan İnan, şehirde iftar saatine az bir süre kala yollarda olan vatandaşlara iftarlık dağıtımına yardım etti. Bu programın ardından İnan, AK Parti Erzurum Gençlik Kolları tarafından organize edilen ve 2 bin gencin katılımı ile gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

Programda konuşan İnan; “Dost ol kişidir ki öldürülmesi muhakkak ve mukarrer olan gecede Peygamberi Ekber'in yatağına yatar, O'na Şahı Velayet denir. Dost ol kişidir ki Yarı Gar'dır. Kucağında mübarek bir emanet vardır. Bütün delikleri elbisesinden muhtelif parçalarla tıkar, son deliğe tabanını dayamıştır. Kucağındaki mübarek emanet, uyumayan uyanıklık içinde uyur görünmektedir. Oradan Hz. Ebu Bekir'i yılan sokar. Dost, son deliğe tabanını, taban gibi gönlünü uzatandır, gönlü ile orayı tıkayandır. Rabb'im herkese Hz. Ebubekir gibi bir dost naip etsin diyor, Ramazan ayınızı kutluyorum” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan’ı daha güçlü seçeceğiz”

AK Parti’nin 2023’te çok daha güçlü olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın başkan seçileceğini söyleyen İnan, şöyle konuştu; “AK Parti bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak ayrılmışsa bunda hiç şüphesiz gençlerin rolü vardır, kadınların rolü vardır. Girdiğimiz tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmışsak, Cumhurbaşkanımızın en öndeki yol arkadaşlarının gençlerden olması çok büyük bir etkendir. Önümüzdeki seçimlerde, bugün Erzurum'da da görüldüğü gibi 2023'te gençlerin oyuyla tekrar AK Parti iktidar olacak, Recep Tayyip Erdoğan yeniden başkan olacaktır. Birileri yıllardır girmiş olduğu tüm seçimlerden mağlup olarak ayrıldığı için akıllarına göre bizim kitlemizi buradaki kitleyi manipüle edeceklerini zannediyorlar, istismar edeceklerini zannediyorlar, kandırabileceklerini zannediyorlar. Ey ana muhalefet partisi lideri ve diğer avareleri gelin Erzurum'a bakın, Z kuşağı yok Erzurum'un AK Gençlik kuşağı var. Bunun 2023 seçimlerinde hep beraber göreceğiz.”

İftar programının ardından Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanı İnan, AK Partili gençlerle bir araya geldi.

AK Partili gençlerle iftar programında buluşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı konuşmada gençlik kollarının önemine vurgu yaprak şunları söyledi; “Bizler siyasetin mutfağında yetiştik. Bu gün sizlerin heyecanını bizlerde yaşadık. Hala yaşamaya devam ediyoruz. Bu güzel yaşlarda böylesi güzel bir davanın neferi olarak bulunmak hepinize çok güzel katkılar sunacaktır. Hayatınızı bir davaya adamak çok güzel bir yaşantıdır. Bu vesile ile bu dava, siz gençlerin omuzlarına yükselecektir. Bunun için çok çalışmak zorundayız”

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise gençlere hitabında, ; “Gençlik en güzel çağdır. Enerjiniz ve heyecanınızın en güzel olduğu bu çağları, biz en hayırlı şekilde kullanmalıyız. Burada görüyorum ki gençlerimiz maşallah kendilerinden çok emin ve idealistler. Böylesi gelecek nesillerin var olduğunu bilmek bizlere büyük umutlar veriyor. Her birimiz çok okuyacağız, çok çalışacağız. Ülkemize hizmet edebilmek için çok çalışmamız gerekiyor. Burada bu güzel organizasyonla gençlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Allah hepinizden verdikleri desteklerden dolayı razı olsun” diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler ise teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Sayın Genel Merkez Başkanımızı burada ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Erzurum, AK Parti için çok önemli bir kent. Erzurum’da gençler Cumhurbaşkanının ve onun davasının izinde yürümeye devam ediyor. Yaptığımız çalışmalarda bizlere hep yol açan ve yol göstericiliği yapan çok kıymetli siyasi büyüklerimize sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Gece gündüz AK Davamız için çalışan çok değerli yol arkadaşlarım, genç kardeşlerime şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah Erzurum, Cumhurbaşkanımızın yanında çok daha güçlü duracaktır.”

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