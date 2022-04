Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği’nde bir ilke imza atılarak ameliyatsız kapalı yöntemle 13 yaşındaki Ahmet Can Özalp’a balon stent (aort koarktasyonu) uygulandı. Erzurum’da ilk kez yapılan yöntemle Özalp, sağlığına kavuştu. Doğu Anadolu’da ise daha önce uygulanan yöntem, Erzurum’da ilk kez başarıya ulaştı.

Doğuştan kalp rahatsızlığı olan 13 yaşındaki Ahmet Can Özalp, hastalığına şifayı Erzurum’da buldu. Kentte ilk kez yapılan yöntemle Özalp, sağlığına kavuştu. Doğu Anadolu’da daha önce gerçekleştirilen bu yöntem Erzurum Şehir Hastanesi’nde ilk kez başarıya ulaştı.

Yaşı büyüdükçe şikâyetleri artan Özalp’in ailesi Ağrı’dan Erzurum’a geldi. Daha önce farklı hastanelerde de çocuklarına çare arayan ailenin dileği Erzurum Şehir Hastanesi’nde gerçek oldu. Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doktor Şenay Çoban’ın gerçekleştirdiği operasyonda 13 yaşındaki çocuğa ameliyatsız kapalı yöntemle balon stent (aort koarktasyonu) uygulandı.

Yapılan operasyonla ilgili bir açıklama yapan hastane Başhekimi Dr.Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, “Hastanemiz açıldığı günden bu güne gerçekleştirdiği her çalışmayı elinde bulundurduğu mükemmel imkanlarla bir üstüne bir ekleyerek ilerliyor insana hizmette artık yürümüyor adeta koşuyoruz buda hastanemize Devletimizin yapmış olduğu teknolojik cihaz ve hekim takviyesi ile gerçekleşiyor. Ben hekim arkadaşımız Şenay hanımı hastanemizin son sistem imkanları kullanarak yaptığı bu operasyondan dolayı kutluyorum. Bu ve bunun gibi operasyonlar hastanemizin diğer birimleri olan Üroloji, Genel Cerrahi ve Kalp Damar cerrahisinde ameliyat robotumuz olan Davinciyi kullanalarak yapmaktayız. Biz durmadan yorulmadan insanımıza hizmeti daha ileriye götürmek için koşmaya devam edeceğiz” dedi.

Hastalığın ilerlemesi önlendi

Yapılan operasyonla ilgili konuşan Doktor Çoban, “Vakamız 13 yaşında bir erkek çocuk, doğuştan mevcut rahatsızlığı ve şikâyetleri nedeniyle bazı merkezlerde müdahale edilmiş ilk müdahalesi 4 yaşındayken yapılmış. Sonraki zamanlarda hastamızın şikâyetleri yaşı büyüdükçe artmaya başlamış. Ahmet Can’ın şikayetlerinin artması üzerine aile hastanemize gelerek bize müracaat ettiler. Yaptığımız inceleme ve tetkiklerle yüksek tansiyon belirledik. Bağlı olarak bacaklarda ağrı ve uyuşma, ilerleme durumunda beyin kanaması ve kalp yetersizliğine neden olabilecek bir sağlık sorunu mevcuttu” dedi.

Hastanın operasyonun ertesi gün taburcu edildiğini söyleyen Çoban, “Aort Koarktasyonu diye adlandırdığımız hastalık; kalpten çıkan ve vücuda kanı taşıyan büyük atardamarın, baş, boyun ve her iki kola olan dallarını verdikten sonra daralmasıdır. Belirlediğimiz hastalık durumuna Ahmet Can’ın yaş ve kilosu uygun olduğu için cerrahiye alternatif bir yöntem olan anjiyo yöntemi ile ameliyatsız olarak dar kısmın stent ile genişletilmesi işlemini yapmaya karar verdik. Hastamıza damar darlığına uygun stent yerleştirme işlemini başarılı bir şekilde uyguladık. Hastamız anjiyo işlemi sonrası ertesi gün taburcu edildi. Hastamızın işlem sonrası birinci hafta kontrolünde tansiyonunun normal olduğunu belirledik ve bacak ağrısı ve ayakta uyuşma şikayetlerinin ise geçtiğini öğrendik” diye konuştu.

İlk kez yapıldı

Yapılan operasyonun kentte ilk olduğunu belirten Çoban, “Aort koarktasyonunun stent implantasyonu ile tedavi yöntemi, işlem sonrası hastanede yatış süresinin kısa olması, sadece kasık atardamarından ameliyatsız olarak kapalı yöntemle işlemin yapılması ve komplikasyonlarının cerrahiye göre daha az olması gibi üstünlükleri nedeniyle cerrahi işleme alternatif bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır, yaptığımız operasyon ilimizde ilktir” ifadelerini kullandı.

Hayatı normale dönecek

Baba Doğan Özalp, “Ağrı’dan geldik. Memur olarak çalışıyorum, üç çocuğum var. Ahmet Can dışında diğer çocuklarımda sıkıntı yok. Erzurum Şehir Hastanesine çocuk kardiyoloji kliniğine ve doktorumuz Şenay Çoban hanımefendiye çok teşekkür ediyorum evladımı sağlığına kavuşturdular minnettarım” diye konuşurken ilköğretim 7’nci sınıf öğrencisi olan Ahmet Can ise, “En çok artık bende korkmadan yürüyüp koşabileceğim, ona seviniyorum. Doktorum Şenay hocama çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.