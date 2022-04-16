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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Çomaklı, öğrenci temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

İHA

Rektör Çomaklı, öğrenci temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı münasebetiyle iftar sofrasını konuklarıyla paylaşmaya devam eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi.
Üniversite yerleşkesinde yer alan Sosyal Tesisler Konukevi 2’de verilen iftar yemeğine; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra üniversite üst yönetimi ile misafir olarak katılan Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve çok sayıda öğrenci temsilcisi katıldı.
Fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin şehri tanımaları, bulundukları ortama daha iyi adapte olmaları ve sosyal çevre edinmelerine yardımcı olmak için gayret sarf eden öğrenci temsilcileri ile buluşan Rektör Çomaklı, konuklarına teşrifleri için teşekkür etti.
İftar saatinden önce misafirleriyle sohbet ederek görüş ve isteklerini dinleyen Rektör Çomaklı, Kur’anı Kerim tilaveti ve ardından ezanın okunmasıyla birlikte konuklarıyla oruç açtı.
İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Rektör Çomaklı, Ramazan ayının ortalarına gelindiği bu günlerdeki bereketli iftar sofrasını, üniversite öğrencileri için çalışan öğrenci temsilcileriyle paylaşıyor olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
“Sizler Millî Bir Ruhla Aydınlanmalı, Nereden Gelip Nereye Gittiğinizi Bilmelisiniz”
Üniversite olarak, geleceğe dair, gelecek nesillere dair endişeleri bertaraf etme ve imanlı Türk gençliği yetiştirme gayretlerine devam ettiklerini hatırlatan Rektör Çomaklı; “Çalışmalarımızda Allah'ın rızasını umarak; iman varsa, imkân da vardır düsturuyla ve dualarınızla hedeflediğimiz noktaya ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.
“Bir milletin geleceğini ve var olma mücadelesini, o milletin gençlerinin hayat yolculuğundaki millîmanevî çizgisi ve istikameti belirler” diyen Rektör Çomaklı konuşmasına şöyle devam etti: “Sizler millî bir ruhla aydınlanmalı, nereden gelip nereye gittiğinizi bilmelisiniz. Dünya ülkelerinin birbirleriyle dost görünüp mücadele ettikleri bu dönemde vatanınıza sahip çıkma yolunun, imanınızı muhafaza etmekle mümkün olduğunu unutmayın.”
“Bizim Sizin Gayretinize, Heyecanınıza ve Güçlü İmanınıza İhtiyacımız Var”
“Ülkemiz son 20 yılda çok ciddi bir ilerleme kaydetti, tabii ki bu başarımızı hazmedemeyenler içerden ve dışardan bize saldırarak birliğimizi, ilerleyişimizi durdurmak isteyenler hep vardı, var olmaya da devam edecek. Bütün bunlara karşı uyanık olmalısınız. Saflarınızı sık tutun, istikamet ipine sımsıkı sarılın. Bizim sizin gayretinize, heyecanınıza ve güçlü imanınıza ihtiyacımız var. Bunu yaşayacağınıza inancım tamdır, size güveniyorum. Gayret ettiğimiz bu yolda dualarınızı esirgemeyeceğinizi umarak, davetimize icabet ettiğiniz için üniversitemiz adına sizlere tekrar teşekkür ediyor, eğitim yolculuğunuzda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
İftar programı, konukların Rektör Çomaklı ile sohbet etmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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