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Voleybol oynarken iple boynundan asılı halde erkek cesedi buldular

İHA

Erzurum'da bir parkta voleybol oynayan üniversite öğrencileri parktaki kamelya direğine iple boynundan asılmış halde yaşlı adam cesedi buldu.

Voleybol oynarken iple boynundan asılı halde erkek cesedi buldular

Erzurum’da bir parkta voleybol oynayan üniversite öğrencileri parktaki kamelya direğine iple boynundan asılmış halde yaşlı adam cesedi buldu.
Olay, dün saat 21.50 sıralarında Ömer Nasuhi Bilmen Caddesi üzerinde bulunan Aziziye Millet Bahçesi parkında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir grup üniversite öğrencisi arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için Aziziye Millet Bahçesi parkında toplandı. Doğum günü kutlamasının ardından üniversiteliler parkta voleybol oynarken topları kamelyaya doğru gitti. Topu almak için giden gençler, kamelya direğine iple boynundan asılmış halde yaşlı adam cesedi ile karşılaştı. Gençler durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede boynunda iple asılı halde bulunan şahsın 60 yaşındaki Kemal Dağotu olduğu belirlendi.
Parktaki cesedi bulan Davut Tanas, “Arkadaşlarla doğum gününü kutlamak için parkta toplandık. Doğum gününden sonra voleybol oynadık. Voleybol oynarken topumuz direğe doğru gitti, arkadaşımız burada bir şey var dedi. Gidip baktığımızda birisi kendisini asmış. Hemen polisi ve ambulansı aradık” diye konuştu.
Tanıklardan Furkan Aslan ise “Arkadaşımızın doğum gününü kutluyorduk. Voleybol oynadık. Ortam karanlıktı, top gitti oraya gidip baktığımızda adam duruyordu. Kendisini asmış. Şok olduk, şuan bile etkisindeyim olayın” dedi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Dağotu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Dağotu’nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Dağotu'nun evli ve çocuğunun olmadığı belirtildi.
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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