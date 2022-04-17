Tiktok akımı için mesire alanını yaktılar Şüpheli 4 çocuk gözaltına alındı

Erzurum’da mesire alanında çıkan yangın itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Tiktok akımı için yangını çıkardığı iddia edilen 4 çocuk ise gözaltına alındı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Palandöken ilçesindeki Mevlana Parkı mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, Tiktok adlı sosyal medya uygulamasına video çekmek için mesire alanını ateşe veren çocuklar, videoyu çektikten sonra alandan koşarak ayrıldı. Çevredekilerin durumu görmesi üzerine olay itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili yaşları 1518 arasında değişen 4 çocuk ise gözaltına alındı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.