Erzurum Valisi Memiş, iftarını jandarma karakolunda açtı

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Eline silah alıp dağa çıkmış terörist ya teslim olacak ya da bertaraf olacak. Bunun üçüncü bir yolu yok. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.” dedi.

Vali Okay Memiş, iftarını Şenkaya İlçesi Kömürlü Mahallesi Jandarma Karakolu’nda açtı.

Beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile Kömürlü Mahallesi Karakolu’na giden Vali Memiş, İlçe Kaymakamı Malik Çalışır, Belediye Başkanı Yavuz Bedir, ilçe jandarma komutanı ve emniyet müdürü tarafından karşılandı.

İftar öncesi askerlerle kısa süre sohbet eden Memiş, Erzurum'da Jandarma ve polis teşkilatı olarak yaklaşık 1 milyon nüfusun can ve mal emniyetinin tesisi için gece gündüz mücadele verdiklerini söyledi.

Konuşmasında terörle mücadelede kararlılık vurgusu da yapan Memiş, “Vatandaşımıza her zaman iyi davranmanızı özellikle istirham ediyorum. Suçluyla suçsuzu ayırmak bizim temel görevimiz. Eline silah alıp dağa çıkan bir eşkıyaya toleransımız sıfır. Eline silah alıp dağa çıkmış terörist ya teslim olacak ya da bertaraf olacak. Bunun üçüncü bir yolu yok. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Adalet terazisinden şaşmadan görevimizi yapacağız”

“Tüm vatandaşlarımızın emrindeyiz.” diyen Memiş, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Vatandaşlarımız için çalışıyor, onlar için mücadele veriyoruz. Onların huzur ve sükunu için mücadele veriyoruz. Devletin dini kardeşlerim adalettir. Biz adalet terazisinden hiçbir zaman şaşmadan görevimizi yapacağız. Bununla birlikte vatandaşımıza her zaman iyi niyetli olacağız onlara kötü davranmayacağız. Onlara karşı hep iyi niyetli, güler yüzlü olacağız ama suçluya tolerans sıfır olacak. Bu ayrımı çok iyi yapmamız lazım. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyduğumu ifade etmek isterim. 4 yıllık Erzurum Valiliği süresince ne emniyetten ne de jandarmadan beni üzecek, mahcup edecek bir olayla karşılaşmadım. Allah hepinizden razı olsun.”

Kur’anı Kerim Tilaveti okunan programda şehit ve ebediyete intikal eden gaziler için dua edildi.

