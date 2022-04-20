Oltu’da fide sezonu başladı

Oltu’da bahçelerde bostanlara fide dikimleri yapılmaya başladı.

Sebze fiyatlarının pahalı olması nedeni ile bir çok kişi bahçelerine küçük bostanlar ekmeye başladılar. Vatandaşlara uyarılarda bulunan uzmanlar korsan fidelere dikkat çekerek sertifikalı fideler almalarının çok daha verimli olacağını belirttiler.

Oltu’da 25 yıldır özel çalışan Ziraat Mühendisi Ayhan Doğan, “Teknik Tarım olarak 25 yıllık tecrübemizle Zirai ilaç, alet, tohum,gübre,yem,fide,fidan,sulama sistemleri satışı ile hizmetimize devam ediyoruz.Hem paranızın hem emeğinizin boşa gitmemesi için sertifikalı tohum, fide ve fidan kullanınız, sertifikasız denetimi yapılmadan üretilen fide ve fidan kullanmayınız, bol bereketli bir üretim yılı dileriz” dedi.

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