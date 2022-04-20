Türkiye’de ilk değil tek maskeli oyun ‘Sersemler Evi’ seyircisiyle buluşuyor

Türkiye’de tek oyun olma özelliğini taşıyan ve sadece Erzurum’da sahnelenen ‘Sersemler Evi’ isimli tiyatro oyunu yarın seyirciyle buluşacak.

Toby Jon Wılsher’ın yazıp yönettiği ‘Sersemler Evi’ isimli tiyatro oyunu Türkiye’de tek olarak gösterimini Erzurum’da yapıyor. Oyun, maskeli ve sözsüz merak uyandırıcı olmasıyla izleyicilerin dikkatlerini 120 dakika boyunca sahneden ayırmayacak. 2 perde halinde düzenlenecek oyunda Hollanda’da yıllar önce çalkantılı denizin olduğu alana inşa edilen dört katlı bir evde hayaletlerle, sürekli tartışan bir çift, çılgın yaşlı bir kadın ve Erzurum’dan gelen Müzik Bölümü öğrencisinin olduğu ev sakinlerinin yollarının kesişmesini konu ediniyor.

Maskeli ve sözsüz olan Sersemler Evi tiyatro oyununda jestler ve mimikler tiyatro oyuncularından, sözler ise seyircilerden olacak. Merak uyandırıcı tiyatro oyunu yarın seyircisiyle buluşacak.

Erzurum Devlet Tiyatroları Müdürü Sezai Yılmaz, “Sezonumuzun yavaş yavaş sonuna yaklaşırken Erzurum Devlet Tiyatrosu olarak son oyunumuza, yani sezonun dördüncü yeni oyunuyla seyirciye merhaba diyeceğiz. Oyunumuz Yaklaşık on iki sanatçımız da seyirci karşısına çıkacak. Oyunumuzun artı özelliği Türkiye’de ilk değil ama tek oyun tarzı olma özelliğini taşıyor. Yani tek derken maske tiyatrosu olarak Avrupa’da çok örnekleri var hala günümüzde. Hatta Avrupa’da maske tiyatrosu üzerine çok örnekler var. Ama Türkiye’de bu tarzda bir oyun Erzurum Devlet Tiyatrosu dışında yok. Onu da yine biz seyircimizle buluşturduk. Bunu da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Oyunumuza İngiltere’de yaşayan ve İngiltere’de Mask Tiyatrosu’nun dünyada önde gelen isimlerinden. Benim de çok yakın dostum olan Toby Wılsher yönetiminde gerçekleştireceğiz. Ve daha doğrusu bitireceğiz. Oyunumuz 18 Mart’ta provalara başladı ve 21 Nisan’da da ilk defa seyirciyle buluşacak” dedi.

Sersemler Evi oyununun tamamen maske tiyatrosu üzerine kurulacağını ifade eden Yılmaz, “Yani bu defa hiç söz kullanmadan efektler yardımıyla ve tabii ki maskeler yardımıyla seyircinin karşısına çıkacak. Yine çok seyirciyi merak uyandırması için açıklayıcı cümleler kurmayacağım. Merak her zaman ilgi çeker. Onu seyirciyi biraz daha bize yaklaştırır. Merak eden seyircilerimiz de tekrar sahnemizde görmek istiyoruz. Bazen prova esnasında bizler de yani çoğu sanatçı ilk defa zaten bu tarz bir oyunla karşılaşıyor. Acaba ne yapacağız dedik. Dediğim gibi biz burada maskeyi kullanacağız. Sözleri cümleleri seyirciye bırakacağız. İçinden altyazı gibi nasıl isterse öyle canlandıracak. Jestler ve eylemler bizden. Sözler seyirciden olacak. Dediğimiz gibi Toby bu oyunda bize yardımcı oldu. Maske tiyatrosu Türkiye’de evet ilk defa değil, ilk defa iki bin dört yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından oynanmıştı. Iki bin dokuz yılında Erzurum Devlet Tiyatrosu’da şeytan ayrıntıda gizlidir oyunuyla yine seyirciye merhaba demişti. Ama şu anda Sersemler Evi’yle tekrar seyirciye merhaba diyeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Sersemler Evi tiyatro oyununu yazan ve rejisörlüğünü yapan Toby Jon Wilsher, oyunun maskeli olmasına yönelik yaptığı açıklamada “Maske tiyatrosu tiyatronun en eski şekillerinden bir tanesi. Mağara resimlerine bile baktığımızda maske takan insanlar görürsünüz. En eski kültürlerde 6070 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu görürüz. Maske batı kültürüne 20. yüzyılın ortalarında geri geldiğini görüyoruz. Maskeyle ilgili çok masum bir şey var. Çünkü artık biz televizyona, bilgisayara ya da teknolojik şeylere çok daha adapteyiz, ama maske bu anlamda biraz daha farklı ve masum. Hiçbir kültürün tam olarak maskeyle bu aşinalığı yok. Bu benim Türkiye’deki dördüncü gösterim, bu diğer birçok ülkedekinden fazla aslında” şeklinde konuştu.

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