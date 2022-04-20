BB Erzurumspor - Tuzlaspor: 1-1

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Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA)

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Alper Akarsu, Anıl Usta, Mehmet Şengül

BB ERZURUMSPOR: Göktuğ BakırbaşOrhan Ovacıklı, Gökhan Kardeş, Mustafa Yumlu, Süleyman Koç (Dk. 74 Alican Özfesli), Hasek (Dk. 85 Hüseyin Mevlütoğlu), Eren Tozlu, Mücahit Albayrak, Estrela, Emircan Altıntaş (Dk. 67 Aly Malle), Olanare (Dk. 74 Novikovas).

TUZLASPOR: Emre Koyuncu Mustafa Emre Can, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Diack (Dk. 60 Kulakov), Çekdar Orhan (Dk. 60 Sedat Şahintürk), Harris, Ahmet Yazar (Dk. 80 Safa Kınalı), Ezeh (Dk. 60 Bardhi).

SARI KARTLAR: Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Aly Malle (BB Erzurumspor), Diack, Rotman (Tuzlaspor)

GOLLER: Dk. 53 Olanare (BB Erzurumspor), Dk.1 Ezeh (Tuzlaspor)

Spor Toto 1'inci Lig 33'üncü hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Tuzlaspor'la 1-1 berabere kaldı. Henüz birinci dakika dolmadan Ezeh'in golüyle yenik duruma düşen mavi-beyazlılar, 53'üncü dakikada Olanare'nin golüyle eşitliği sağladı.

1'inci dakikada Ezeh orta sahadan kaptığı topla ilerleyerek cezaalanı içindeki Çekdar Orhan'a pas çıkardı. Ceza alanı sol köşesinde Çekdar Orhan'ın pasıyla buluşan Ezeh'in plase şutunda top ağlara gitti: 0-1.

11'inci dakikada Mücahit Albayrak, sol kanattan ceza alaanına ortaladı, penaltı noktasındaki Olanare'nin kafa şutunda top üstten auta gitti.

17'nci dakikada Eren Tozlu'nun düşürülmesiyle kazanılan faul atışını kullanan Gökhan Kardeş'in ortasına çizgi kenarında yükselen Orhan Ovacıklı'nın kale önüne gönderdiği topa son anda kaleci Emre Koyuncu dokunarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

21'inci dakikada Eren Tozlu'nun pasıyla ceza sahası çizgisine yaklaşan Mücahit Albayrak'ın sert şutunda Emre Koyuncu topu kornere yumrukladı. Kullanılan köşe atışında Mustafa Yumlu'nun kafa şutunda top kale direğinden geri döndü.

44'üncü dakikada Mücahit Albayrak'ın ortasına Olanare istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.

İlk yarı konuk konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46'ncı dakikada Ahmet Yazar'la ani atak geliştiren konuk ekipte Ezeh, ceza alanı içinde topa dokunamadı.

53'üncü dakikada Olanare cezaalanına girerken kalecinin kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi: 1-1.

57'nci dakikada BB Erzurumspor atağında Hasek, sol kanattan çizgiye inerek ceza alanına girerken topu arka direkteki Emircan Altıntaş'a gönderdi. Müsait durumdaki Emircan'ın kafa vuruşunda top kale direğinin dibinden auta gitti.

Maçan kalan dakikalarında başka gol olmayınca 90 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-04-20 18:09:32



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