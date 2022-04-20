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TFF 1. Lig: BB Erzurumsor: 1 - Tuzlaspor: 1

İHA

TFF 1. Lig: BB Erzurumsor: 1 - Tuzlaspor: 1

TFF 1. Lig'in 33. haftasında BB Erzurumspor sahasında Tuzlaspor ile 11 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar
1. dakikada sol kanattan aldığı topla caza sahasına sokulan Ezeh, pasını Çekdar'a aktardı. Çekdar kontrol edip şut açısı ararken tekrar topa yönelen Ezeh düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 01
11. dakikada sol kanattan Mücahit’in ortasında penaltı notasında Olanare'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.
22. dakikada Mücahit’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
35. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mustafa Yumlu kafayı vurdu top az farkla auta çıktı.
53. dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Olanera'nın sert vuruşund top direğe de çarparak ağlara gitti. 11

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Alper Akarsu xx, Anıl Usta xx, Mehmet Şengül xx
BB Erzurumspor: Göktuğ xx, Gökhan Kardeş xx, Mustafa Yumlu xx, Orhan Ovacıklı xx, Mücahit xx, Hasek xx (Hüseyin dk. 86 ?), Eren Tozlu xx, Estrela xx, Emircan xx (Malle dk. 67 x), Süleyman xx (Alican dk. 74 x), Olanare xx (Novikovas dk. 73 x)
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan, Oskan, Batuhan, Rosheuvel, Gökhan Alsan
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Tuzlaspor: Emre xx, İsmail xx, Ferhat xx, Posmac xx, Mustafa Emre Can xx, Rotman xx, Ahmet xx (Safa Kınal dk. 80 ?), Diack xx (Kulakov dk. 60 x), Çekdar Orhan xx (Sedat Şahintürk dk. 60 x), Harris xx, Ezeh xx (Bardhi dk. 60 x)
Yedekler: Philipp Angeler, Hurşit, Gökhan, Mehmet Coşkun, Fatih, Ömer
Teknik Direktör: Şenol Fidan
Goller: Ezeh (dk. 1) (Tuzlaspor), Olanare (dk. 53) (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Diack, Rotman (Tuzlaspor), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Malle (BB Erzurumspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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