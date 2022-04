Erzurum Valisi Okay Memiş, AFAD İl Müdürlüğü’nde iftarını yaptı. Kentteki arama ve Kurtarma ekipleriyle bir araya gelen Vali Okay Memiş, Erzurum’un Türkiye’nin en deneyimli ekiplerine sahip olduklarını söyledi.

AFAD ekipleri başta olmak üzere JAK, PAK, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, 112'nin ekipleri, AFAD gönüllüleri ve CEKUT ekiplerine teşekkür eden Memiş, Türkiye'nin her yerinde AFAD ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yaptığını dile getirdi.

Vali Memiş, “AFAD ekipleri, trafik kazaları da dahil olmak üzere deprem, çığ ve sel gibi bir çok doğal afette yaşanan olumsuz duruma zamanında ve yerinde müdahalelerle Türkiye’nin gözbebeği kurumları arasındadır” dedi.

Erzurum’da 2 bin köye hizmet verdiklerini kaydeden Memiş, şöyle konuştu: “Türkiye'nin en zor ama muhteşem coğrafyalarından birinde yaşıyoruz. Bütün bu zorluklara rağmen gece gündüz AFAD, 112 ekiplerimiz, Büyük Büyükşehir Belediyemiz, kara yollarımız, jandarmamız, polisimiz ve diğer gönüllü birliklerimiz ile birlikte sürekli olaylara müdahale ediyoruz. Bana göre Türkiye'nin en dinamik ve en deneyimli kadrolarına sahibiz. 30 yıllık meslek hayatım boyunca edindiğim tecrübeye dayanarak rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye’nin en iyi ekiplerine sahibiz.”

