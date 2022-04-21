Bağımlılık ile mücadele çalıştayı düzenlendi

Erzurum’da “Bağımlılık İle Mücadele Çalıştayı” tamamlandı.

Erzurum Valiliği koordinesinde Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi Salonlarında düzenlenen çalıştayda paydaş tüm kurumların, yerel yönetimlerin, üniversitelerden akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ilde bağımlılıkla mücadele konusunda yapılanlar, ilde güçlü olunan ve güçlendirilmesi gereken konular tüm ayrıntılarıyla değerlendirilerek masalarda tartışıldı.

10 Şubat 2022 tarihinde yapılan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun (BMYK) kararları doğrultusunda toplumun katılımıyla birlikte ihtiyaçların doğru tespit edilebilmesi amacıyla tüm tarafların içerisinde yer alacağı, herkesin sorun ve çözüm önerilerini rahatlıkla ifade edebileceği “ben olsaydım” etiketi kullanılarak istişare çalıştayları yapılacağı belirtildi.

Erzurum’un bütün ilçelerinde ilçe çalıştayları 4 8 Nisan 2022 tarihleri arasında ilçe kaymakamlıkları başkanlığında düzenlenerek çeşitli konular masaya yatırıldı. İlçe çalıştaylarının tamamlanmasının ardından, Erzurum Valiliği başkanlığında ve Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde ilçelerden gelen geri bildirimler de değerlendirilerek 3 gün süren il çalıştayında, toplam 7 masaya ayrılmış olan “Madde, Tütün, Alkol ve Davranışsal Bağımlılık” konularında, alanında yetkin kişilerin katıldığı çalıştayda, katılımcılar bilgi birikim ve deneyimlerini aktardı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Vali Yardımcısı Can Atak’ın konuşmalarının ardından yapılan sunumda, bağımlılıkla mücadelede ilde çeşitli paydaş kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan faaliyetler aktarıldı. Sunumun ardından katılımcılar çalışma masalarına geçerek 3 gün boyunca kendileri için belirlenmiş olan konu başlıkları altında çalışmalarını sürdürmüş ve tüm masaların, kendi konuları hakkındaki görüşlerini ve tavsiye niteliğindeki kararlarını diğer tüm katılımcılar ile paylaşmalarının ardından çalıştay tamamlandı.

Erzurum çalıştayına toplam 30’un üzerinde kurum ile yaklaşık 100 kişi katıldı.

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