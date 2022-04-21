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Kız meselesinden çıkan kavgada kardeşler vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Kız meselesinden çıkan kavgada kardeşler vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı


Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, kız meselesinden başlayan kavgada İ.A. tarafından tabancayla vurulan Soner Y. yaşamını yitirirken, ağabeyi Serdar. Y. ise ağır yaralandı. 
Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi Gazi Sokak'ta İ.A. ile Serdar. Y. ve kardeşi Soner Y., iddiaya göre, kız meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İ.A., belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeşi vurup, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan kardeşler, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soner Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Serdar Y.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, hastane ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. İ.A. ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2022-04-21 17:07:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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