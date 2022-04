Kasapoğlu: Gençliğe olan desteklerimiz hızla devam edecek

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzurum'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı olan Abdurrahmangazi Kız Öğrenci Yurdu'nda üniversite öğrencileriyle iftar etti. Türkiye genelindeki yurtların 750 bine yakın öğrenciyi yuva sıcaklığında bağrına bastığını ifade eden Kasapoğlu, "Gençlerimiz bizim umudumuz. Gerek gençlik merkezlerimiz gerekse de gençliğe olan desteklerimiz Erzurum'da hızla devam edecek." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a geldi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret eden Bakan Kasapoğlu çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra AK Parti İl teşkilatında partililerle buluştu. Burada kısa bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Erzurum'un gençlik ve spor alanında değer verilen bir şehir oldu. Bugüne kadar gençlik ve spor yatırımları konusunda Erzurum'u nasıl daha yukarı taşırız diye mücadele verdik ve bundan sonra da çaba katmaya devam edeceğiz. Kış sporlarında artık Erzurum bir marka şehir ve önümüzdeki yıl okul sporlarıyla ilgili uluslararası spor organizasyonunu şubatta Erzurum'da gerçekleştireceğiz. Erzurum, her şeyin en güzeline ve iyisine layık" diye konuştu.

Türkiye genelindeki yurtların 750 bine yakın öğrenciyi yuva sıcaklığında bağrına bastığını ifade eden Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Gençlerimiz bizim umudumuz. Gerek Gençlik Merkezlerimiz gerekse de gençliğe olan desteklerimiz Erzurum'da hızla devam edecek. Türkiye'nin dört bir tarafında yurtlarmız, 750 bin öğrencimizi yuva sıcaklığıyla bağrına basıyor. Yurt alt yapımızdan Gençlik Merkezi alt yapısına, Gençlik Merkezinden gençlik kamplarına kadar çalışmalarımız ilçe sathında da devam edecek. Tabii Türkiye'nin vizyonu var. Çıtayı yukarı taşıma ve bu anlamda hakikaten her geçen gün her alanda olduğu gibi hem gençlikte hem sporda daha önde olmak. Biz de bu vizyona layık olmak için bugüne kadar olduğu gibi iş birliklerimizi gerek yerel yönetimlerimizle ve gerekse diğer kurum, kuruluşlarla inşallah bir sinerji oluşturma mantığıyla devam ettireceğiz."

Konuşmasında 2023'te yapılacak seçime de değinen Kasapoğlu, "Bu kutlu yürüyüşümüze Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK kadrolarla Cumhur İttifakı'yla inşallah 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımız için durmadan, yorulmadan omuz omuza devam edeceğiz. Ve bu çerçevede tabii 2023 seçimleri, önümüzdeki en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Ben inanıyorum ki Erzurum bugüne kadar olduğu gibi 2023'te o güçlü sadasını demokrasiden, adaletten, haktan, hukuktan yana olan o güçlü sadasını sandıkları birer birer patlatarak tüm dünyaya haykıracak." dedi.

AK Parti ziyareti sonrası Erzurum Valiliği'ne giden Bakan Kasapoğlu, Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yaptı. Yurt yemekhanesinde öğrencilerle birlikte sıraya giren Kasapoğlu, gençlerle bir sohbet etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-04-21 21:14:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.