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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu belediyede tüm birimler de çocuklar işbaşı yaptı, renkli görüntüler ortaya çıktı

İHA

Bu belediyede tüm birimler de çocuklar işbaşı yaptı, renkli görüntüler ortaya çıktı

Aziziye Belediyesi‘ndeki tüm birimlerde çocuklar görev aldı. 23 Nisan dolayısıyla başkanlık makamından zabıtaya, emlak servisinden beyaz masaya, güvenlikten imara varıncaya kadar bütün birimlerinde çocukların işbaşı yaptığı Aziziye Belediyesi’nde, meclis üyeleri de yine miniklerden oluştu.
Vali Vefik Kitapçıgil İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Burak Kahraman’ın Aziziye Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu etkinlikler de, birbirinden renkli görüntüler oluştu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelinde bir gün önceden kutlanırken, Erzurum’un Aziziye ilçesinde ise yine sıra dışı bir etkinliğe imza atıldı. Aziziye Belediyesi’ndeki bütün birimler, temsili olarak çocuklara teslim edildi. Belediye girişindeki güvenlik görevlisinin dahi yerini bir çocuğa bıraktığı 23 Nisan etkinliğinde, beyaz masa, zabıta, emlak, imar ve özel kalem çalışanlarının yanı sıra başkan yardımcıları bile çocuklardan oluştu.
Vali Vefik Kitapçıgil İlkokulu işbirliğiyle gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliği, Aziziye Belediyesi’nde renkli görüntüler oluştururken, başkanlık makamına ise, 9 yaşındaki Burak Kahraman oturdu. Yaşıtlarından oluşan başkan yardımcılarıyla önce makamında bir araya gelen Aziziye Belediyesi’nin minik başkanı Burak Kahraman, daha sonra okul ve sınıf arkadaşlarından oluşan belediye meclisine hitap etti. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın da katıldığı minik meclis toplantısındaki görüşmeler ve oylamalar, hafızalarda unutulmaz izler bıraktı. Minik konuklarıyla özel olarak ilgilenen Başkan Muhammed Cevdet Orhan, 23 Nisan Başkanı Burak Kahraman ve yardımcılarıyla ayrıca bir araya gelirken, minik yöneticilerin çevre hassasiyeti ise, dikkatlerden kaçmadı.
Öte yanan Aziziye Belediyesi’nin 23 Nisan etkinliğiyle ilgili olarak bir değerlendirme yapan Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “Biz aslında bugün gelecekteki sahipleriyle belediyemizi buluşturduk, bir araya getirdik. Dahası aydınlık yarınlarımıza minik bir pencere açtık” dedi.
Bu yıl sadece belediye başkanlığı koltuğunu değil, kurumdaki tüm birimleri çocuklara teslim ettiklerini kaydeden Başkan Orhan, “Bu etkinlikle aynı zamanda çocuklarımızın kamu kurumlarını tanımalarına yardımcı olmaya çalıştık. Belediyelerin hangi işleri yaptığını ve belediye meclislerinin nasıl çalıştığını uygulamalı olarak çocuklarımıza gösterdik. Bu özel etkinlik için Vali Vefik Kitapçıgil İlkokulumuzun idarecilerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyor, bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz” diye konuştu.

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