Küçük Başkan’dan Ukraynalı çocuklara yardım çağrısı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde temsili olarak Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sümeyye Nur Tandırıcı, Ukraynalı çocuklar için yardım çağrısında bulundu.

Palandöken Alparslan İlkokulu 3C sınıfı öğrencisi Tandırıcı, temsili olarak görevi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’den devraldı. Tandırıcı, makamına geçtikten sonra önemli mesajlar verdi. RusyaUkrayna Savaşı’nın sona ermesini isteyen Başkan Tandırıcı, Ukraynalı çocuklar için tüm dünyaya yardım çağrısında bulundu. “Çocuklar mutlu olursa tüm dünya mutlu olur” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tandırıcı, kurmaylarına kent için önemli talimatlar da verdi. Yeşil alanların artması ve eski okullara tadilat yapılması gerektiğini ifade eden Küçük Başkan, yaban hayatının korunması noktasında hayvan barınaklarının artması yönünde görüşlerini de beyan etti. Bunun üzerine Başkan Sekmen de, 8 yılda kentteki 1527 okulun bakım ve onarımdan geçirildiğini ifade ederek, “Kıymetli Başkanım Türkiye’de bu denli eğitim ve öğretime destek veren ve binin üzerinde eğitim kurumunu tadilattan geçiren Türkiye’de tek belediyeyiz” dedi.

Başkan Tandırıcı da, Başkan Sekmen’i Kültür Yolu Projesi ve kentteki diğer eğitim yatırımlarından ötürü Erzurum’daki tüm çocuklar adına tebrik etti. Devir teslim töreni hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.

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