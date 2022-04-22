Kaygusuz, makamını Abid Çokgez’e devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda geleneksel hâle gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, makamını Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Abid Çokgez’e teslim etti.

Çocukların nitelikli eğitim almaları, onların millî ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesinin çok önemli olduğunu belirten İl Müdürü Kaygusuz, “Erzurum’da bin 250 okulumuzla, 170 bin öğrenciye, 11 bin 300 öğretmenimizle hizmet veriyoruz. Çok geniş bir coğrafyaya sahip Erzurum’da eğitim ve öğretim hizmetlerine aralıksız devam ediyoruz. Sahadaki öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin emeği, desteği ve fedakârca çalışmalarıyla Erzurum’da hedeflediğimiz noktalara gelmeyi başardık. Erzurum’u eğitimin her alanında Türkiye’de ilk 10’da olmasını hedefliyoruz. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizle bu amaç için çalışıyoruz. Hedefimiz Erzurum’daki öğrencilerimizin hem akademik alanda başarılı olmalarını sağlamak, hem de erdemli ve ahlaklı olarak yetiştirmek” diye vurguladı.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü makamını geçici olarak devralan Abid Çokgez, ileride Millî Eğitim Bakanı olmak istediğini ifade etti.

Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Abid Çokgez, Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) çerçevesinde son yıllarda Erzurum’da büyük başarılar elde edildiğini söyledi. Bu çerçevede çocuklara yönelik sosyal kültürel ve sportif etkinliklerin sayısının daha da artırılmasını istedi. “Yeteneklerinin farkında olan mutlu çocuklar yetiştirmeyi istiyoruz. Bu nedenle okullarımızı sosyal yaşam alanına dönüştüreceğiz” diyen Çokgez, Müdür yardımcısına yetim öğrencilerin tespitinin yapılıp onlara hediye verilmesi talimatını verdi.

Millî Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende kendisini ziyaret eden Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Abid Çokgez’i makamında ağırlayan Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Çokgez’e tablet hediye etti.

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