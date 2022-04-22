Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz: 'Çocuklarımız en kıymetli hazinemiz'

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Kaygusuz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yılını sevinçle, coşkuyla ve bir o kadar da gururla kutluyoruz. Bu bayram; tüm milletimiz ve insanlık için iyiliklere, esenliklere, güzelliklere vesile olması adına bir kez daha kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bir bayram olarak armağan edilen 23 Nisan'ın evrensel ve tek çocuk bayramı olarak kutlanması, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza verdiği değerin en güzel göstergesidir.

Çocuklarımıza verilen bu değer ne kadar önemli ise millet iradesinin korunması ve bu iradenin devam etmesini sağlamak da en az o kadar önemlidir. Bunun için cumhuriyetin korunması ve devam etmesinde çocuklarımıza büyük görevler verilmiştir. Tarihimizin gurur verici sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin devamını emanet edeceğimiz yeni cumhuriyet bekçilerinin bu şiarla yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

En Kıymetli Hazinemiz, Sevgili Çocuklarımız, Bildiğiniz gibi günümüz dünyasında güçlü bir ülke olabilmenin yolu millî manevi değerlerimize sahip çıkmaktan, bilim ve teknolojiye öncülük etmekten geçiyor. Bilimle yaşayan, sporla iç içe olan, kültürel altyapısı güçlü, çevresine duyarlı, dünya standartlarını yakalamış, donanımlı, bilim ve meslek insanlarına, sanatçı ve sporculara sahip bir Türkiye ancak ve ancak siz çocuklarımızla mümkün olacaktır. İnanıyorum ki sizler hedeflerinize daha hızlı ve kolay ulaşacaksınız.

Bu vesilelerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nın aziz kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor; sevgi dolu yürekleri ile bugüne umut, geleceğe ışık saçan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum.”

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