Başkan Sekmen’den 23 Nisan Çocuk Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 102’nci yıldönümünü idrak ettiğimiz bu günde, aynı zamanda Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı da büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Bilindiği gibi her yıl 23 Nisan’da, imzasını attığı muhteşem zaferle adeta tarih yazan Büyük Millet Meclisimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün, milli bağımsızlığımızı kazanmamızın ardından devletimizin yeniden inşa edilişi anlamına gelen Yüce Meclisimizde; ‘Hâkimiyet, kayıtsızşartsız milletindir’ denilerek, tarihe düşülen o notun yıl dönümünün heyecanını da yaşıyoruz. Bugün, aynı zamanda, bundan tam bir asır önce bu mukaddes vatanın işgaline son veren şehitlerimizin ve gazilerimizin yavrularının, yine bu necip millete emanet edilişi anlamına gelen ve zamanla tüm dünya çocuklarının kutladığı ortak bir bayrama dönüşen 23 Nisan Çocuk Bayramımızı da coşkuyla kutluyoruz. Bu bakımdan 23 Nisan 1920 ruhu, dayanışma ruhudur. 23 Nisan 1920 ruhu, devletin ve milletin bekası için mesuliyetlerin en ağırını yüklenerek İstiklal Mücadelesini yöneten ve nihayetinde Cumhuriyet’i ilan eden ruhtur.”

“Lider Türkiye idealimizi çocuklarımız gerçekleştirecek”

Başkan Mehmet Sekmen, “Türkiye’mizi Dünya’da lider bir konuma yarınları yönetecek olan bugünün çocukları ulaştıracak” dedi. Sekmen, mesajında şu kaydı düştü: “23 Nisan’ın omuzlarımıza yüklediği bir başka sorumluluk ise, kuşkusuz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdır. Ve çocuklarımıza çok daha yaşanabilir yarınlar bırakmak ve onları geleceğe hazırlamak için güven, huzur ve barış ortamı oluşturmak; hepimizin üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz bir biçimde yerine getirmesiyle mümkün olacaktır. Temel felsefemiz ise, şu olmalıdır: Çocuklarımız araştırmalıdır. Çocuklarımız sorgulamalıdır. Kendilerine güvenen bireyler olarak yetişmeli ve yeniliklere sürekli açık olabilmelidir. Çocuklarımız yaşadıkları çağa uyum sağlamaya çalışırken, doğru analiz edip çağı doğru okuyabilmelidir. Gelecek ufukları olmalı ve kendilerine mutlaka hedefler belirlemelidir. Çocuklarımız, milletini, ülkesini ve bayrağını seven, bu değerleri yüceltmek için sürekli çalışıp, devamlı üreten fertler olmalıdır. Kaldı ki, onları bu mukaddes vatanın onurlu, şerefli, haysiyetli, alnı açık, yüzü ak ve başı dik evlatları haline getirmek; ailelerimizin, öğretmenlerimizin ve biz yöneticilerin öncelikli meselesi haline gelmelidir. Dolayısıyla yaşadığımız yüzyılın gerisinde kalmamamız, çocuklarımızın yaşam şartlarını çok daha iyileştirebilmemiz ve onları çağımızın gerektirdiği her türlü bilgi, birikim ve beceriyle donatabilmemiz gerekmektedir.”

“Çocuklarımız yarınlarımızın ümit ve umududur”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mesajını şöyle tamamladı: “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yapıldığı günü aynı zamanda çocuklar için bayram ilan etmesi; onlara duyduğu güvenin bir eseri olmakla birlikte çocuklarımıza ve dolayısıyla bizlere yüklediği sorumluluk anlamına da gelmektedir. Büyükler olarak bizlerin bu sorumlulukları yerine getirmemiz halinde, çocuklarımızın mutlu yarınlarımızın mimarları olacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; şehrimizin ve ülkemizin yarınlarını inşa etmek için çıktığımız bu yolda, çocuklarımızın yanında olmaya devam edecek ve onlar için tüm imkânlarımızı yine seferber edeceğiz. Çünkü çocuklarımızı seviyoruz ve onlara duyduğumuz güvenle yarınlarımızdan çok daha ümit varız. İşte bu duygu ve düşüncelerle bu milletin kahraman evlatlarına TBMM gibi yüksek anlamlar barındıran bir kurumu emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.