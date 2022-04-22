Aziziye Belediyesi çocuklara emanet



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aziziye Belediyesi'ndeki başkanlık ve diğer bütün birimler, çocuklara emanet edildi. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediyeyi gelecekteki sahipleriyle buluşturduklarını dile getirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aziziye Belediyesi'ndeki tüm görevler Vali Vefik Kitapçıgil İkokulu öğrencilerinden oluşan meclise devredildi. Belediye Başkanı Orhan, koltuğunu Burak Kahraman'a (9) devrederken başkan yardımcılıkları, birim müdürlüklerinde de çocuk yöneticiler görev aldı. Etkinlikte, belediye girişindeki güvenlik görevlisinden, beyaz masa, zabıta, emlak, imar ve özel kalem çalışanlarına kadar her birim çocuklardan oluştu.

Başkanlık koltuğuna oturan Burak Kahraman, yaşıtlarından oluşan başkan yardımcılarıyla toplantı yaptıktan sonra meclisi yönetti. Belediye Başkan Orhan'ın da katıldığı toplantıda, ilçeyle ilgili konular görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Orhan, "Biz aslında bugün gelecekteki sahipleriyle belediyemizi buluşturduk, bir araya getirdik. Dahası aydınlık yarınlarımıza minik bir pencere açtık. Bu etkinlikle aynı zamanda çocuklarımızın kamu kurumlarını tanımalarına yardımcı olmaya çalıştık. Belediyelerin hangi işleri yaptığını ve belediye meclislerinin nasıl çalıştığını uygulamalı olarak çocuklarımıza gösterdik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-04-22 17:13:07



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