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6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı

DHA

6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da Ahmet Ceylan (37), çalıştığı iş yerinin karşısında bulunan apartmanın 6'ncı katındaki evin balkonunda asılı gördüğü Azra Alpsoy´u (5) düşerken yakalamaya çalıştı. Ceylan´ın ellerinin arasından geçip dizine çarpan Alpsoy, yaralandı. Ceylan'ın da sağ diz çapraz bağları koptu. 
Olay, 21 Nisan günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yakutiye ilçesinin Şükrü Paşa semtindeki 6 katlı bir apartmanın teras katında oturan FigenRecep Alpsoy´un kızları Azra, annesinin kardeşini uyuttuğu sırada terasta bisiklet sürmeye başladı. Bir süre sonra terastan aşağı bakan küçük Azra, dengesini kaybetti, düşerken duvardan tutundu.
Olayı gören karşı apartmandaki bir kadın çığlıklar atarak sokaktan geçenlerin çocuğa yardım etmesini istedi. Bu sırada otomobili ile iş yerine gelen evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ceylan, çocuğun düşebileceği yere doğru koşup ellerini açarak beklemeye başladı. Azra, bir süre sonra gücü tükenince ellerini bırakmak zorunda kaldı. Azra Alpsoy, Ahmet Ceylan´ın kollarının arasından geçti. Ceylan, küçük Azra´nın hızını yavaşlatmak için bacağını uzattı. Azra Alpsoy, Ceylan´ın bacağına çarpıp düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Azra Alpsoy, çağırılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Belinde ve ayağında kırık, başında ise ödem oluşan Azra Alpsoy, Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.
Bir gün sonra ayağındaki şiddeti ağrılar nedeniyle hastaneye giden eden Ahmet Ceylan'ın sağ ayağındaki çapraz bağlarda kopma olduğu belirlendi ve atel atılarak taburcu edildi. Ceylan, "İftara bir saat kala çalıştığım şirkete gelmiştim. Arabamı park ettiğim sırada çığlıklar, bağırtılar vardı. Kafamı uzatıp baktığımda herkes apartmanın üst katına doğru bakıyordu. Çocuk elleriyle tutuğu terastan sarkıyordu. Yorulunca bir elini bıraktı, o sırada düşeceği yere koşarak gittim. Düşerken ellerimi açtım. Çok ağır ve bir bomba gibi geldiği için ellerimin arasından geçti. Bacağımı uzattım ve kafası bacağıma vücudu yere çarptı. Orada müdahale ettik ve dilini çıkardık. Yan çevirip nefes almasını sağladık. Ondan sonra ambulansı aradık, gelip götürdü. Dizime çarptığı için benim de çapraz bağlarım kopmuş. Çocuğu düşerken tutmak için kucağımla beraber dizimi de karşı verdim ki daha fazla kuvvet alabileyim ancak kafasını kurtarabildik. Vücut tarafı yere düştü. Yer asfalttı, hızını kestim, kafasını yere vurmamasını sağladım" diye konuştu.
Yoğun bakım servisi önünde torunundan gelecek iyi bir haber bekleyen Ayser Alpsoy ise "Torunum, balkonda oynarken bisiklete binmek istemiş. Balkonda bisikletle bir o başa, bir bu başa gitmiş. O sırada annesi de diğer çocuğu uyutuyormuş. O arada binanın karşısındaki bir kişi torunumun görmüş ve bağırmaya başlamış. Aşağıdaki bir kişi de torunumu düşerken yakalamaya çalışmış. Düşme sırasında adam ayağını torunuma karşı tuttuğu için torunum başını adamın ayağına vurmuş. Daha sonra annesine haber verip çocuğu hastaneye getirmişler. Belinde, 4 ayrı yerinde ve ayağında kırık var, başında ödem toplamış. Doktorlar '3 gün uyutacağız' dediler. Dualarınızı bekliyoruz yavruma. Yavruma dua edin abileri, amcaları, Çok tatlı öyle güzel bir çocuk ki görseniz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-04-23 10:10:13

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