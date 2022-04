Vali Okay Memiş’ten 23 Nisan mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, ‘Geleceğimizin mimarı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun’ dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Vali Okay Memiş, ‘Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ün kurduğu, korunması ve yaşatılması için Yüce Türk milletine emanet ettiği, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ nin temel taşını oluşturan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin kuruluşunun 102. Yıl dönümünü hep birlikte coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. 23 Nisan 1920 tarihi Türk milletinin iradesini temsil eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin açıldığı ve Türk Milletinin egemenliğini ilan ettiği tarihtir’ dedi.

‘Türkiye Cumhuriyeti’ nin kuruluşuna giden bu yolda, Gazi Mustafa Atatürk’ ün Samsun’a çıkarak, kurtuluş meşalesini ateşlemesiyle başlayan ve 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin toplanmasıyla devam eden sürecin, Türk milletinin tüm bireylerinin yaşamasında seçkin ve anlamlı bir yeri bulunmaktadır’ diyen Vali Memiş mesajında ‘Geleceğimizin güvencesi ve egemenliğimizin teminatı sevgili çocuklar, kahraman bir milletin evlatları olarak sizler ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924’te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929 tarihinde Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiş ve bu tarihten itibaren 23 Nisan yurt sathında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin onlara güveninin göstergesidir. Atatürk, dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek liderdir.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, gelecek nesillere verdiği önemi şu sözleriyle ifade etmektedir; “Küçük hanımlar, Küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” Sözleriyle çocuklarımızın geleceğin umudu ve mimarı olduklarını belirtmiştir.

Sevgili çocuklarımıza daha güzel bir ülke ve dünya bırakmak için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ile mümkündür. Çocuklarımızı, ülkesini, milletini seven, milletinin refahı için çalışan bir vatandaş olarak yetiştirmek bizlerin en temel görevidir. Geleceğimizi temsil eden değerli çocuklarımız, sizler geçmişten aldığınız güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceksiniz.

Bu bağlamda; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102.yılını kutlamanın gurur ve mutluğunun içerisinde olduğumuz bugün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, yürek dolusu sevgiler sunuyorum’ ifadelerine yer verdi.

