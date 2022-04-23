Öz: TBMM, milli iradenin tecelligahıdır

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Modern Türkiye’nin temeli TBMM’dir.” dedi.

Yayımladığı mesajda Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde emperyalist devletlerin işgaline maruz kaldığını hatırlatan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Türk Milletinin kurtuluş savaşı ile bir ölüm kalım mücadelesi verdiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu ölüm kalım mücadelesinde yakılan bir kurtuluş meşalesi olduğunu belirten Başkan Öz, “Yedi düvele karşı varoluş savaşı veren Türk milleti, Mustafa Kemal Paşa liderliğinde çıktığı istiklal mücadelesini Millet Meclisi’ni kurarak taçlandırmıştır. Millet Meclisi’nin açılışıyla birlikte tüm dünyaya egemenliğini kayıtsız şartsız milletten alan bir devletin varlığı ilan edilmiş ve modern Türkiye’nin temelleri atılmıştır. Milli egemenliğe dayalı demokrasi ve yönetim anlayışının vücut bulduğu TBMM, ilelebet milletimizin gür sesi olarak varlığını sürdürecektir.” Dedi.

Mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşundan itibaren çetin bir mücadelenin merkezinde yer alarak ‘Gazi’ ünvanını elde ettiğini hatırlatan Başkan Öz, “Milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclis, emperyalist güçlerin maşası konumundaki FETÖ’cü hainlerin de hedefi haline gelmiş ve bir kere daha destansı bir duruş sergileyerek milletinin sesi olmayı sürdürmüştür. Kurucu ve kurtarıcı yönüyle dünya tarihinde tek olan TBMM, Türk milletinin egemenlik bayrağı olarak ilelebet dalgalanmaya devam edecektir.” İfadelerine yer verdi.

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