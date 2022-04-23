Çocuklarımızın neşesi enerjimizdir

Aras EPSAŞ Genel Müdürü Fatih Yerkazan ve şirket çalışanları, Akdağ köyünde çocuklarla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Aras EPSAŞ Genel Müdürü Fatih Yerkazan ve şirket çalışanları Erzurum merkez Yakutiye ilçesi Akdağ köyündeki Reşit Karabacak İlkokulu öğrencilerine sürpriz yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Reşit Karabacak İlkokulu'nu ziyaret eden Aras EPSAŞ Genel Müdürü Yerkazan ve şirket çalışanları, köyde yaşayan vatandaşlarla birlikte ilkokul öğrencilerinin hazırladıkları gösterileri izledi. Birbirinden renkli etkinlikler yapan çocuklar, şiirler ve gösterilerle bayramlarını doyasıya kutladı. ARAS EPSAŞ çalışanları öğrencilere oyuncak hediye edip, birlikte pasta kesip bu özel günde çocuklarla birlikte vakit geçirdiler.

Akdağ köyündeki Reşit Karabacak İlkokulu'nda okuyan öğrencilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istediklerini belirten Aras EPSAŞ Genel Müdürü Fatih Yerkazan, "Çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu güzel günü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla geçirdik. Onların sevinçlerine ortak olmaya çalıştık. Geleceğimizin teminatı olan bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz" dedi.

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