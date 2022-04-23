Apartmanın 6. katından düşen çocuğu vatandaşlar tuttu Canını hiçe sayarak düşen çocuğu kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Apartmanın 6. katından düşen çocuğu vatandaşlar tuttu Canını hiçe sayarak düşen çocuğu kurtardı

İHA

Erzurum'da bir apartmanın 6. katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen 5 yaşındaki çocuğun çevredeki vatandaşlar yere çakılmasını önledi. Çocuğun düşüş anı ve vatandaşların koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Apartmanın 6. katından düşen çocuğu vatandaşlar tuttu Canını hiçe sayarak düşen çocuğu kurtardı

Erzurum’da bir apartmanın 6. katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen 5 yaşındaki çocuğun çevredeki vatandaşlar yere çakılmasını önledi. Çocuğun düşüş anı ve vatandaşların koşması güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, iki gün önce Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Korgeneral Zekai Aksakallı Caddesi Mircan Evler C Blok’ta meydana geldi. Akşam 18.00 sıralarında 5 yaşındaki Ceren Azra Alpsoy, 6. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken biranda dengesini kaybederek balkondan aşağı sarktı. Küçük kızın balkonda asılı kaldığını gören ve bağrışmalarını duyan Ahmet Ceylan ve Aydın Yıldız koşarak küçük kızın düşüşünü hafifletti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay sonrası minik kız ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük kızın kalçası ve ayağında kırıklar oluştuğu ve uyutulduğu belirtildi.
Kendi kızının kazada öldüğünü ifade eden Aydın Yıldız, başka çocuk ölmesin diye hiç düşünmeden olay yerine koştuğunu söyledi.
Aydın Yıldız, “Olayın geçtiği sokakta oturuyordum. Karşı karşıya apartmanlarımız. İftara yakın bir saatte gerçekleşti. Biz komşularla o karşı apartmanın çiçek ekmeklik yeri var oraya, ağaç ekiyorduk birkaç arkadaş. Bu arada yan taraftan birisinin sesi bir bağrışması oldu. Çocuk çocuk diye, biz tabii kafamızı yukarıya doğru kaldırınca apartmandaki küçük bir çocuğun en üst katı, altıncı katta asılı olduğunu gördük. Tabi o anda kendimizi kaybettik. Yani ben bir yandan koşunca yan taraflara da firma vardı. O firmada çalışan arkadaş da benimle beraber koştu. Annesinin oradan onu rahatlıkla tutabileceğini ben düşündüm. Çocuk asılı kaldığı için o anda annesi nasıl şey yapacağını düşündüm. Sonradan o can havliyle bağırırken karşıdaki birinci kattaki olan o bayanlar döküldü balkona. Ben kendimi balkondaki bayana bana battaniye at diye odakladım yani. Çocuk hani halen de orada asılı olunca bayana sürekli bir battaniye atar mısın? Abla bir battaniye atın dedim. Zaten o esnada da çocuk düştü. Sağ olsun yanımdaki arkadaş ayağını biraz attı. Ayağına çarparak çocuk biraz tabii dengesini yavaşlatarak, hızını yavaş yavaş düşsün diye. Yani işin en sevinci, çocuğun yaşaması. Yani biz ona çok mutlu olduk” dedi.
Çocuk konusunda hassas olduğunu ifade eden Yıldız, “Daha önce benim kendi çocuğum da bir kazayla rahmetli olmuştu. O olunca o anda zaten kendimizi kaybettik. Yani iftardan sonra ancak toparlayabildik. Aynı olayları biz de yaşadığımız için çocuk kazası ondan dolayı çok üzüldük yani gerçekten çok üzüldük. Ha diğer insanların da koşmaması yani bilmiyorum. Bizim toplumumuzda yani bizlerin kahramanlara ihtiyacı yok. Bizim birbirimiz için bir şeyler yapmaya ihtiyacımız var. Yani ben en çok da ona üzüldüm yani. Yani çocuğun düşmesine tabii ki yaşaması bizim için sevindirici bir olay. Diğer insanların böyle sürekli durup bakması en çok beni o yaraladı. O ona çok aşırı üzüldüm. Gerçekten beni üzen şey oldu. Sonradan duyduğum kadarıyla çocuğun bir küçük kardeşi de varmış. Yani annesi ona emzirmek için içerideymiş. Çocuğu da hani o balkonda bırakmış ki oynaması için. Yani benim aslında isteğim, benim çocuğum da böyle bir kazayla rahmetli olduğu için annelerin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü genelde o yaştaki çocuklar daha çok korumaya muhtaç yani. Çünkü korumaya muhtaç olduğu için ne yaptığını bilemiyor yani. Onun için eğer annesi içerideki bir işi varsa çocuğunun yanından ayrılmasın. Bahçede veya balkonda oynaması gerekiyorsa muhakkak kendileri de yanlarında bulunsun. Çünkü çocuklar ve gençler bu milletin geleceği yani. Biz onları yani en ne kadar sahip çıkarsak bizim geleceğimiz daha güzel olur. Ben öyle düşünüyorum” diye konuştu.
Olaya tanık olan Onur Kavuk, “Bir tane çocuk şurada altıncı katta terasta balkona çıkmıştı. Elleriyle de sarkmıştı. Sonra karşıdan bir abi çocuğu görmüş kafasını havaya kaldırarak. Annem oradayken abla çocuk diye bağırmış ve duvarın üstünden uçmuş. Sonra tam böyle uçarken ellerini uzatmış. Çocuk da o esnada düşmüş. Abinin ellerine değerek, yavaşlayarak yere düşmüş. Yoksa yani beyni gitmişti, patlamıştı resmen” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şenkaya’da 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Şenkaya’da 23 Nisan coşkusu
Türkiye’nin en küçük spor müdürü
YEREL HABERLER Türkiye’nin en küçük spor müdürü
Oltu’da 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Oltu’da 23 Nisan coşkusu
Tansiyon bu kez çocukların nabzını tuttu
YEREL HABERLER Tansiyon bu kez çocukların nabzını tuttu
Çocuklarımızın neşesi enerjimizdir
YEREL HABERLER Çocuklarımızın neşesi enerjimizdir
Başkan Oral’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan 23 Nisan mesajı
Jandarma Komutanlığı’nda renkli 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Jandarma Komutanlığı’nda renkli 23 Nisan kutlaması
Öz: TBMM, milli iradenin tecelligahıdır
YEREL HABERLER Öz: TBMM, milli iradenin tecelligahıdır
Vali Okay Memiş’ten 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş’ten 23 Nisan mesajı
Rektör Çomaklı: ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun’
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı: ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
Rektör Çomaklı, iftarını öğrencilerle birlikte yaptı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, iftarını öğrencilerle birlikte yaptı
Erzurum Valisi Memiş: ‘Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor’ 1993 yılında PKK Terör Örgütü tarafından Çat İlçesine bağlı Yavi Mahallesi’nde şehit edilen 33 vatandaşın ailesi ile iftar yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş: ‘Terörle mücadele kararlılıkla ...
6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı
YEREL HABERLER 6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile ...
Başkan Yaptırmış, 23 Nisan'da koltuğu çocuklara devretti
YEREL HABERLER Başkan Yaptırmış, 23 Nisan'da koltuğu çocuklara ...
Aziziye Belediyesi çocuklara emanet
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi çocuklara emanet
ETSO Başkanı Yücelik’ten 23 Nisan Mesajı; “23 Nisan, ulusal egemenliğimizin nişanesidir”
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik’ten 23 Nisan Mesajı; “23 Nisan, ...
Bayraktar: “Sürdürülebilir turizm haftası olsun”
YEREL HABERLER Bayraktar: “Sürdürülebilir turizm haftası olsun”
Başkan Sekmen’den 23 Nisan Çocuk Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den 23 Nisan Çocuk Bayramı mesajı
Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz: 'Çocuklarımız en kıymetli hazinemiz'
YEREL HABERLER Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz: ...
Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarının kazananları ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarının kazananları ...
BB Erzurumspor’da İstanbulspor hazırlıkları
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da İstanbulspor hazırlıkları
Müzelerin ücretsiz kütüphanelerin açık kalmasını istedi
YEREL HABERLER Müzelerin ücretsiz kütüphanelerin açık kalmasını ...
Kaygusuz, makamını Abid Çokgez’e devretti
YEREL HABERLER Kaygusuz, makamını Abid Çokgez’e devretti
Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den 23 Nisan mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.