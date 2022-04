23 Nisan gösterisi büyük beğeni topladı

Kilis'te feci kaza! Can kayıpları var

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Erzurum’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen kutlama programı birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Sunuculuğunu Tatbikat İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Orhan Kerem Korkmaz ve Ayşe Zümra Bilen’in yaptığı program, Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu öğrencilerinin işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı'nı okumaları ile başladı.

Etkinlikte, Erzurum Kadın Barları Gösterisi, 23 Nisan Slayt Sunumu, 7 Bölge Türkiye Gösterisi, Oratoryo Ordunun Duası, Şiir, Erzurum Erkekler Halk oyunları gösterisi, Anadolu Ateşi Gösterisi, Antep Yöresi Halk Oyunları Gösterisi ve Bağlama Grubu gösterisi sergilendi.

Öğrencilerin, yurdun çeşitli yörelerinde oynanan halk oyunlarını, bu yörelere has kıyafetler ile sergilemesi protokol başta olmak üzere velilerden büyük alkış aldı.

Programın sonunda Erzurum Valisi Okay Memiş ve protokol, törende görev alan öğretmen ve öğrencileri tebrik edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, B.B. Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, kurum müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.