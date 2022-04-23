Palandöken Belediyesi’nden ilk iftarım çocuk şenliği

Palandöken Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Spor Salonunda düzenlenen ‘23 Nisan İlk İftarım Çocuk Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

HacivatKaragöz, Nasrettin Hoca, Keloğlan ve Kukla gösterileriyle keyifli vakit geçiren Palandökenli çocuklar, Çocuk Bandosunun seslendirdiği marşlar ve parçalarla doyasıya eğlendi. İki saat süren etkinliğe, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar çocuğuyla, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin de yeğenleriyle katıldı.

Program öncesi, Bin 200 kişilik spor salonunu hınca hınç dolduran çocukları selamlayan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, etkinlikten duyduğu heyecanı dile getirdi. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu paylaşan Başkan Sunar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti. Başkan Sunar, “Sizleri çok seviyoruz. Sizler bu ülkenin yarınlarının aydınlık simalarısınız. Biliyorsunuz, ülkemizin büyük hedefleri var. Bu hedeflere sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Sizler yarının güzel Türkiye’sini inşa edeceksiniz. Değerli gençler, şimdi size bir selam getirdim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hepinize selamı var. Gözlerinizden öpüyor. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını kutluyorum. Hepiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz.” İfadeleriyle selamlama konuşmalarını tamamladı.

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