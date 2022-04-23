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Başkan Yaşar; 1993 yılında Yavi Mahallesi’nde şehit edilen 33 vatandaşın ailesi ile iftar yemeğinde bir araya geldi

İHA

Başkan Yaşar; 1993 yılında Yavi Mahallesi’nde şehit edilen 33 vatandaşın ailesi ile iftar yemeğinde bir araya geldi

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar; 1993 yılında PKK Terör Örgütü tarafından Çat İlçesine bağlı Yavi Mahallesi’nde şehit edilen 33 vatandaşın ailesi ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
Beraberinde; Erzurum Valisi Okay Memiş İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Çat Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut, Çat İlçe Emniyet Müdürü Akın Burak Soylu ile birlikte iftar yemeğinde şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.
İftar öncesi masaları tek tek gezen Başkan Melik Yaşar, Şehit ve gazi aileleriyle sohbet ederek, misafirlerine hoş geldin dedi. Daha sonra ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlar açıldı.
İftarın ardından açıklama yapan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Bugün burada mübarek ramazan ayının sonuna doğru şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir arada bulunmanın derin mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan ayının hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Geçen yıl ne yazık ki ağır pandemi koşulları nedeniyle iftar sofralarında buluşamadık. Bu sene şartların biraz daha iyileşmesi itibariyle tekrar bir aradayız. Dayanışma, paylaşma bu toprakların kadim kültüründe var. Bu zor günlerde hep birlikte paylaşarak omuz omuza vereceğiz. Mübarek Ramazan ayında bu yıl yine dayanışmanın en güzel örneklerine imza attık. ilçemiz de ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazan ayı boyunca her gün düzenli olarak sıcak yemek hizmeti, gıda yardımında bulunduk. Böylesine mübarek bir Ramazan akşamında, iftar sofrasında, manevi iklimde bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Şehit ailelerimiz ve gazilerlerimizle her fırsatta bir arada olmaya özen gösterdiğini ifade eden Başkan Yaşar, Şehadetin bir seçilmişlik olduğunu, Rabbimizden bir davet olduğunu hepimiz biliriz ama acımız da dinmez. O nedenle sizlerle her fırsatta bir arada olmaya özen gösteriyor ve sizlerin sıkıntılarını, sorunlarını bir nebze olsun çözmek için gayret sarfediyoruz. Soframıza şeref kattınız, hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz" dedi.
Erzurum Valisi Okay Memiş, yemek sonrası yaptığı konuşmada “Pandemi'den dolayı geçtiğimiz yıl bu tür programlara katılamadık. Elhamdülillah bu yıl vatandaşlarımızla birlikte iftarımızı açıyoruz. Bugün Çat’ın Yavi Mahallesi’nde olmak istedik. Çünkü burada 33 şehidimizin hatırası var. Bu mübarek ayda burada bulunmak, onların ruhlarına bir Fatiha okuyarak, haberdar etmek istedik. Şu anda da kahraman ordumuz Pençe Kilit Harekâtı için Irak’ın kuzeyinde Yüce Allah onların ayağına taş değdirmesin, onları korusun. Değerli kardeşlerim! Biz, memleketin her tarafını seviyoruz. Sizlere hizmet etmek için varız. Sizlerin hizmetinde, bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz. Hiç ayrım yapmaksızın herkese eşit mesafede olmaya büyük gayret sarf ediyoruz. Kamu hizmetlerini bütün vatandaşlarımıza seferber etmeye büyük gayret gösteriyoruz’’ şeklinde konuştu.
Şehit ve gazi yakınları; iftar yemeğini organize ederek bizleri bir araya gelmemize vesilen olan Belediye Başkanı Melik Yaşar’a teşekkür ettiler.
Program, Kur’anı Kerim Tilaveti ve şehitler için yapılan dua ile son buldu.

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