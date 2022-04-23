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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En minik bayram resepsiyonu

İHA

En minik bayram resepsiyonu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde gerçekleşen 23 Nisan törenleri sonrasında Aşkale Belediyesi öğrencilere iftar programı hazırladı.
Aşkale Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış ve ilçe genelinde eğitim hayatına devam eden okulların öğrencileri katıldı.
Belediye başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış iftar öncesi öğrencilere hitaben kısa bir konuşma yaptı.
Başkan Yaptırmış, TBMM’nin kuruluşunun 102’nci yıldönümünü kutladığı ve çocukların geleceğinden emin gençler olarak yetişmelerinin en büyük hedefleri olduğunu belirterek, ‘Milli iradenin resmen hayat bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99’üncü yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilk gün ki heyecanıyla kutladığımızı belirtmek isterim. Milletin egemenliğini koruyacak olan meclisimizin açılışı, meclisin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu mutlu günlerinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri en büyük hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle milli iradenin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102'nci yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar, bugünlere gelmemizi sağlayan başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canı pahasına vatanımıza hizmet etmiş olan bütün ecdadımızı saygıyla yad ediyorum’ diye konuştu.
İftar programında öğrenciler Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış ile hatıra fotoğrafı ve selfie çektirdiler.

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