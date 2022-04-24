Herkes oruç açarken onlar hayat kurtarıyor 112 Acil Sağlık çalışanlarının zorlu iftarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Herkes oruç açarken onlar hayat kurtarıyor 112 Acil Sağlık çalışanlarının zorlu iftarı

İHA

Herkes oruç açarken onlar hayat kurtarıyor 112 Acil Sağlık çalışanlarının zorlu iftarı

Erzurum’da acil hastalara gece gündüz demeden yardıma koşan 112 Acil Sağlık ekipleri, Ramazan ayında da hayat kurtarmak için görevlerinin başında.
Erzurum Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Yardım Yakutiye 1 No'lu İstasyon çalışanları, Ramazan ayında da hayat kurtarmaya devam ediyor. İftar vaktine dakikalar kala evde pişirilen yemeklerle sofralarını kuran 112 Acil Sağlık ekipleri, ezanın okunması ile birlikte oruçlarını açıyor. Ancak telsizden yeni bir vaka anonsu yapıldığında ekipler, oruçlarını açamadan hayat kurtarmak için yeni bir yarışın içerisine giriyor. Sağlık çalışanları, gelen ihbarlara yetişmek ve insanların hayatını kurtarabilmek için bazen sahursuz oruç tutmak, bazen de iftar sofralarını yarım bırakmak zorunda kalıyor.
İnsanların hayatına dokunmanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden 112 Acil Sağlık Doktoru Yasin Babacan, “Güzel bir duygu insanların hayatına dokunmak. İhtiyacı olan insanların hayatına dokunmak, yardım etmek çok güzel bir duygu, heyecanlı bir duygu. Emin olun zaten iftarımızı açarken tetikteyiz. Her an vaka gelecekte kalkıp gideceğiz diye. Ramazan'da dördüncü nöbetimiz, en az iki üç defa iftar vakti kalktık gittik. Çok zor olmuyor, zaten işimiz bu, amacımız bu. İftarda da kalkıp gitmek bizi pek yormuyor. Su içip bazen vakaya gittiğimiz oluyor. İnsanların hayatına dokunuyoruz sonuçta. Bizim için de güzel bir duygu oluyor” dedi.

“İnsan hayatı kurtarmak aç ve susuz kalmamıza değiyor”
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapan Mehmet Ceylan, “10 yıldır bu mesleği yapmaktan gerçekten çok büyük haz duyuyorum. Hayatımda dokunduğum bir sürü insan oldu. Hayata döndürdüğüm ya da umut olduğum bir sürü insan oldu. Onun hazzıyla biz zaten bu mesleği yapabiliyoruz ya da yapıyoruz. Yoksa çalışma şartlarımız hani normal mesai çalışan memur arkadaşlara göre katbekat daha ağır. Ama insanların hayatına dokunmak, bazı kişilere umut olmak ya da yaşlı bir insana ya da yeni doğan bir insana umut olmak, ona dokunmak, onun yanında olmak gerçekten çok güzel bir şey. Bizi zaten bizi biz yapan, ATT yapan, paramedik yapan, doktor yapan da bu. Önemli olan insanların hayatına dokunmak dedik. Gerçekten de bir insanın hayatına dokunabiliyorsanız bunun çok da bir önemi olmuyor. Şu an Ramazan'da 4 yada 5. nöbetimiz oruçlu olarak. Yaklaşık iki nöbette de vaka çıktı. İftar hemen ezan okundu, 2 dakika içerisinde vaka çıktı. Sadece su içip devam edebildik. Ama karşıdaki o hastanın ya da hasta yakınının bir tebessümünü görmek ya da gerçekten hani kalbi duran ya da solunumu duran bir hastaya müdahale edip onun yakınının tebessümünü görmek her şeye değiyor. O iftarınıza da değiyor, sahurunuza da değiyor” diye konuştu.
İnsan hayatını kurtarmak için zamanın çok değerli olduğunu belirten 20 yıldır sürücü sağlık personeli olarak çalışan Selim Akçay, “112 zor bir yer, zor bir görev. Hele hele hayat taşırken araç kullanmak daha zor bir görev. Yani bu manada işimiz çok değerli, insan hayatıyla uğraşıyoruz. Yani insan hayatı çok önemli olduğu için bu süreleri de çok iyi kullanmamız gerekiyor. Bizim tek isteğimiz trafikte işte vatandaşlarımız bize mümkün oldukça tolerans gösterip yol vermeleri. Çünkü bu ambulansta kendi yakınları da olabilir. Hele bu ramazan ayında insanların dikkatleri çok dağınık olduğu için araç sürerken çok dikkat etmiyorlar, bizi duymuyor. Türkiye genelinde araç kullanan vatandaşlarımızdan bize yol vermelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum 3 ayda 92 marka üretti
YEREL HABERLER Erzurum 3 ayda 92 marka üretti
Bahar geldi tohum toprak ile buluştu
YEREL HABERLER Bahar geldi tohum toprak ile buluştu
En minik bayram resepsiyonu
YEREL HABERLER En minik bayram resepsiyonu
Başkan Yaşar; 1993 yılında Yavi Mahallesi’nde şehit edilen 33 vatandaşın ailesi ile iftar yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yaşar; 1993 yılında Yavi Mahallesi’nde şehit ...
Palandöken Belediyesi’nden ilk iftarım çocuk şenliği
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi’nden ilk iftarım çocuk şenliği
23 Nisan gösterisi büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER 23 Nisan gösterisi büyük beğeni topladı
Erzurum’da 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Erzurum’da 23 Nisan coşkusu
Şenkaya’da 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Şenkaya’da 23 Nisan coşkusu
Türkiye’nin en küçük spor müdürü
YEREL HABERLER Türkiye’nin en küçük spor müdürü
Apartmanın 6. katından düşen çocuğu vatandaşlar tuttu Canını hiçe sayarak düşen çocuğu kurtardı
YEREL HABERLER Apartmanın 6. katından düşen çocuğu vatandaşlar ...
Oltu’da 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Oltu’da 23 Nisan coşkusu
Tansiyon bu kez çocukların nabzını tuttu
YEREL HABERLER Tansiyon bu kez çocukların nabzını tuttu
Çocuklarımızın neşesi enerjimizdir
YEREL HABERLER Çocuklarımızın neşesi enerjimizdir
Başkan Oral’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan 23 Nisan mesajı
Jandarma Komutanlığı’nda renkli 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Jandarma Komutanlığı’nda renkli 23 Nisan kutlaması
Öz: TBMM, milli iradenin tecelligahıdır
YEREL HABERLER Öz: TBMM, milli iradenin tecelligahıdır
Vali Okay Memiş’ten 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş’ten 23 Nisan mesajı
Rektör Çomaklı: ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun’
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı: ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
Rektör Çomaklı, iftarını öğrencilerle birlikte yaptı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, iftarını öğrencilerle birlikte yaptı
Erzurum Valisi Memiş: ‘Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor’ 1993 yılında PKK Terör Örgütü tarafından Çat İlçesine bağlı Yavi Mahallesi’nde şehit edilen 33 vatandaşın ailesi ile iftar yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş: ‘Terörle mücadele kararlılıkla ...
6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı
YEREL HABERLER 6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile ...
Başkan Yaptırmış, 23 Nisan'da koltuğu çocuklara devretti
YEREL HABERLER Başkan Yaptırmış, 23 Nisan'da koltuğu çocuklara ...
Aziziye Belediyesi çocuklara emanet
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi çocuklara emanet
ETSO Başkanı Yücelik’ten 23 Nisan Mesajı; “23 Nisan, ulusal egemenliğimizin nişanesidir”
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik’ten 23 Nisan Mesajı; “23 Nisan, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.