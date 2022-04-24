İspirliler ilçe meydanında iftarda buluştu Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'un organize ettiği iftar programı özcesi Müftü Başkapan Parkının açılı gerçekleştirildi

Erzurum'un İspir İlçesinde ilçe meydanında düzenlenen iftar yemeğine binlerce vatandaş katıldı. İftar yemeği öncesinde İspir'in düşman işgalinden kurtarılması için 20 Ocak 1918 tarihinde 'Şuralar Cemiyeti'ni kuran ve başkanı seçilen Müftü Başkapan'ın adının verildiği parkın açılışı yapıldı.

Açılış törenine İlçe kaymakamı Murat Acar, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duanın ardından parkın açılış kurdelesi kesildi.

Başkan Ahmet Coşkun burada yaptığı konuşmada, "Müftü Başkapan hepimizin atası hepimizin dedesi bu gün üzerinde yaşadığımız bu coğrafyanın ebedi olarak bizlere miras bırakan bir kanaat önderi 19 mayısta çocuklarımız anlatacaktı Müftü Başkapanın ve yol arkadaşlarının kim olduğunu Merhum Müftünün doğduğu yaşadığı köyün altından geçen bu dere bir hafızayı taşıyor bizde o hafızayı bir yüzük gibi düşünüp o yüzüğü gerçekleştirdik bu vesile ile Parkın ismi Müftü Başkapan olarak hafızalarımızda her zaman kalacak.

İnanılmaz bir duygusal an yaşıyoruz. Şuan işte bir arada olmak bu gönül sofrasında yan yana kol kola birlik için beraberlik için kalp atışlarını birleştirmek bu olsa gerek tabi oldukça karabalığız İspir burada netice itibariyle hep bir aradayız üç yıldır buradayız biraz önce Müftü Başkapan Parkının açılışını yaptık. Sayın Kaymakamımız ve çok sayıda vatandaş ve kardeşlerimizle birlikte açtık önümüzdeki süreçte daha çok parklar açacağız Allah izin ederse çöplük olan Panayır alanını ne hale geldiğini 45 gün içerisinde göreceksiniz Allah izin ederse 15 Haziran'da ihalesi yapılacak doğu Anadolu'nun en kıymetli Millet bahçesini inşa edeceğiz bu tür organizasyonlar bundan sonra orda olacak ve seneye bu zamanda Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını hep birlikte orda kutlayacağız inşallah" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.