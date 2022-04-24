Palandöken’de teravih çocuklarla şenleniyor

Erzurum’un Palandöken İlçesi Selimiye Camiinde özellikle teravih namazlarında çocuk cemaatin fazla olması dikkat çekiyor.
Ramazan başında uygulamaya başlanan namaz sonrası çocuklara hediye dağıtımı çocukları camiye ve namaza teşvik ediyor.
Cami imam hatibi İdris Arasoğlu tesbihat yapılmadan çocukları namaz sonrası mihraba davet ediyor. Her gün ayrı bir konu ile çocukların dini bilgiler konusunda öğrendikleri canlı tutuluyor ardından camiye gelen çocuklara hediyeler dağıtılıyor.
Cemaat tarafından takdir ile karşılanan bu uygulama sayesinde çocuklar camiyi ve namazı çok seviyor ve teravih namazını sabırsızlıkla bekliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.