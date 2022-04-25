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Azra'nın kahramanı: Gözüme 3 gündür uyku girmiyor

DHA

Azra'nın kahramanı: Gözüme 3 gündür uyku girmiyor


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, 6'ncı katın balkonundan düşen Azra Alpsoy'u (5) aşağıda tutması sonucu sağ diz çapraz bağları kopan Ahmet Ceylan (37), kahraman ilan edildi. Yaşadıklarının gözünün önünden gitmediğini belirten Ceylan, "3 gündür gözüme uyku girmiyor. Her gözümü kapattığımda o anı görüyorum. Azra iyi olursa biz de iyi olacağız" dedi.
Olay, 21 Nisan günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yakutiye ilçesinin Şükrü Paşa semtindeki 6 katlı apartmanın teras katında oturan FigenRecep Alpsoy´un kızları Azra, annesi kardeşini uyuturken terasta bisiklet sürmeye başladı. Bir süre sonra terastan aşağı bakan küçük Azra, dengesini kaybetti, düşerken duvardan tutundu. Karşı apartmandaki kadın da çığlıklar atarak sokaktan geçenlerden çocuğa yardım etmesini istedi. Bu sırada otomobili ile iş yerine giden 3 çocuk babası Ahmet Ceylan, çocuğun düşebileceği yere doğru koşup, ellerini açarak beklemeye başladı. Azra, bir süre sonra gücü tükenince ellerini bırakmak zorunda kaldı. Azra Alpsoy, Ahmet Ceylan´ın kollarının arasından geçti. Ceylan da Azra´nın hızını yavaşlatmak için bacağını uzattı. Azra Alpsoy, Ceylan´ın bacağına çarpıp düştü.
BACAĞINA ATEL TAKILDI
Küçük kızın hastaneye götürülmesinin ardından iftar için evine giden Ahmet Ceylan, yaşadığı anların gözünün önünden gitmediğini ve uyuyamadığını dile getirdi. Ceylan, bacağındaki ağrıların da giderek artmasıyla hastaneye gitti. Ceylan'ın, yapılan muayenesinde, Azra'nın üzerine düştüğü sağ diz çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Bacağına atel atılan Ceylan, istirahat etmesi için evinde gönderildi. Küçük Azra'yı kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atan Ceylan, yapılan haberler üzerine gündem oldu.
AZRA'NIN AİLESİNDEN TELEFON
Gün boyu telefonlarının susmadığını belirten Ceylan, "Haberden sonra tanıdık, tanımadık; çalıştığım firmanın üst düzey yetkilileri arayıp tebrik etti. Küçük Azra'nın ailesi de aradı ve beni duygu seline kaptırdı. Çok duygulandık. 3 gündür uyuyamıyorum. Gözlerime uyku girmiyor. Her gözümü kapattığımda o anı görüyorum. Azra iyi olunca biz de iyi olacağız. Bundan 5 sene önce ortanca oğlum ilaç içmişti. Şu an Azra'yı tedavi eden doktor benim oğlumun da doktoruydu. Biz oğlumu götürdüğümüzde doktorlar 'Her şeye hazırlıklı olun' dedi. Yoğun bakımın önünde bunun acısını çektik. Allah oğlum Mete'yi bize tekrar bağışladı. O yüzden de derler ya yaşayan, başına gelen bilir. Allah hiç kimseyi evladıyla sınamasın. Arayanlar, 'Ahmet, hemen kilit taktırdık. Camlara tor çektirdik' diyorlar. Özellikle küçük yaştaki çocuklar her an her şey yapabiliyorlar. Ne yapacakları belli değil. Azra'nın annesi diyor ki 'Küçük çocuğum ağlıyordu içeri girdim. Dışarı çıktım Azra yok. Umarım Azra da en yakın zamanda kendine gelir. Tekrar güler, koşar, oynar. Biz de daha mutlu oluruz" dedi. 
'BABAMLA GURUR DUYUYORUZ'  
Ahmet Ceylan'ın 3 oğlundan en büyüğü Mete Ceylan (12) da "Fırındaydık. Babam yanıma topallayarak geldi. Sonra eve geldik. Ama babamın diğer odada ağladığını gördüm. Bize olanları anlattı. Bacağına değil, küçük kıza üzüldüğünü söyledi. Haberlerde yaşananları görünce babamızla gurur duyduk. O bizim de kahramanımız" diye konuştu.
Ceylan'ın eşi, İngilizce öğretmeni Semra Ceylan da "Öncelikle eşime teşekkür ediyorum. Bir çocuğun hayatına ufacık da olsa dokunabildiyse ne mutlu bize. Biz evlat acısını kısmen yaşadığımız için bu konuda çok daha hassasız. İnşallah Azra için umut olur" dedi.
Kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Azra Alpsoy'un babası Recep Alpsoy ise kendisini ziyarete gelen Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'dan istekte bulundu. Kızı Azra'nın Enes Batur hayranı olduğunu belirten Alpsoy, "Sizden kızım için tek bir özel isteğim var. 2 yaşından beri Enes Batur hayranı. Yatıp, kalkıp şarkılarını söylüyor oyunlarını oynuyor. Bana sürekli, 'Baba ben Enes Batur'u çok seviyorum' diyor. İmkanlarımın dahilinde Enes Batur'u getirmek kim ben kim. Eğer siz vesile olursanız o güzel insanı getirirseniz, kızım öyle mutlu olacak ki belki yaşadığı her şeyi unutacak" diye konuştu. 
'HEM ÜZÜLDÜK HEM DE GURUR DUYDUK'
Başkan Uçar da önce Azra'nın ailesini sonra da küçük kızı kurtaran Ahmet Ceylan'ı ziyaret etti. Hastaneye giderek küçük kızın sağlık durumu hakkında da bilgi alan Uçar, "Yaşanan bu olayı öğrendiğimizde çok üzüldüm, ancak diğer taraftan da hakikaten gurur duyduk. Böyle kardeşlerimizin var olması, kendi hayatlarını tehlikeye atma pahasına çocuğun hayatını kurtarmak istemesi bizleri çok mutlu etti. Tekrardan toplumumuzun bu konularda ne kadar hassas olduğunu ne kadar böyle yürekten, kahraman kardeşlerimizin olduğunu görmüş olduk. İnşallah Ramazan'ın yüzü hürmetine kısa sürede hem kızımız hem de ayağında ciddi sayılabilecek bir travma oluşan Ahmet kardeşimiz iyileşir. Bizler de her şekilde yanlarında olduğumuzu belirtmek amacıyla buradayız. Hanımla beraber haberi izlerken balkonu çıkıp demirlerinde açıklık var mı? Çocukların tırmanabileceği tehlike arz eden bir durum var mı, diye kontrol ettim. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. İnşallah bir an önce Azra kızımız ve kahraman Ahmet kardeşimiz sıhhatine kavuşur. Azra'nın babasının da kızı için bir isteği oldu. Kendisi Enes Batur hayranıymış. Enes Batur kardeşimizi lütfeder, buraya gelse davet ederiz. Ya da şifasına kavuşursa Enes Batur'a onu biz götürürüz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-04-25 09:37:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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