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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Patentte liderliğini korudu

İHA

Mart ayında 14 patent üreten Erzurum, yılın ilk üç ayında 37 patent başvurusu gerçekleştirdi. İl başvuru sayısı bazında Bölgede 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 8'inci sıraya yükseldi.

Erzurum Patentte liderliğini korudu

Mart ayında 14 patent üreten Erzurum, yılın ilk üç ayında 37 patent başvurusu gerçekleştirdi. İl başvuru sayısı bazında Bölgede 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 8’inci sıraya yükseldi.
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 2022 Mart ayı iller patent başvuru sayılarını açıkladı.
Mart Ayı Erzurum ve Bölgesel Veriler
Mart ayı kaydında Erzurum’da 14, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 15, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 17, Doğu Anadolu Bölgesinden 41, Türkiye’den ise 641 patent başvurusu kaydedildi. Erzurum’un mart ayı patent başvuru sayısı bölge toplamında yüzde34,14’lük pay edindi
Bölgesel Veriler ve Erzurum
Bu yılın ilk üç aylık döneminde Erzurum’dan 37, KUDAKA istatistik Bölgesinde 39, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 48, Doğu Anadolu Bölgesinde 97 patent başvurusu kaydedildi. İlden yapılan patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 94,8, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 77,0, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 34,1’lik pay edindi.
Bölge İlleri Başvuru Dağılımı
Ocak Mart döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 3 ilden patent başvuru yapılmazken 11 ilden 97 başvuru oldu. 3 aylık dönemde Erzurum’dan 37, Elazığ’dan 6, Bitlis’ten 6, Ağrı’dan 3, Malatya’dan 18, Van’dan 8, Kars’tan 2, Iğdır’dan 4, Muş’tan 4, Tunceli’den 8, Erzincan’dan 1 başvuru yapıldı. Bingöl, Hakkari, Ardahan illerinden ise başvuru yapılmadı.
Erzurum Ülkede İlk 10 İl Arasında
Erzurum patent başvuru sayısı düzeyinde ülkede 9’uncu sırada yer aldı. Ülkede en yüksek sayıda patent başvurusunun yapıldığı 20 il; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Manisa, Erzurum, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Denizli, Adana, Eskişehir, Konya, Kütahya, Malatya, Hatay, Tekirdağ, Aydın olarak açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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