Raif Azak İmam Hatip Ortaokulundan 15 eTwinning projesi

Erzurum Yakutiye Raif Azak (Hafız) İmam Hatip Ortaokulu 4’ü kuruculuk olmak üzere, toplamda 15 proje ile eTwinning projeleri çerçevesinde uluslararası projelere ev sahipliği yapıyor.

Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’u makamında ziyaret ederek eTwinning projeleri hakkında bilgi verdiler. Erzurum ili olarak proje tabanlı eğitime önem verdiklerini ifade eden Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, projede yer alan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Raif Azak İmam Hatip Ortaokulunda 100’e yakın öğretmen ve 600’ü aşkın öğrencinin katılımı ile pek çok çalışma bir arada yürütülüyor. Öğrencilerin tamamı Projesiz Öğrenci Kalmasın sloganıyla projelerde görev alıyor. Raif Azak İmam Hatip Ortaokulunda Sen Hayal Et Sen Tasarla 6 you Imagin You Design, Be Active With Web 2.0,Technogreen, Doğanın Sitemi, Vücudumu Tanıyorum Sağlıklı Yaşıyorum, Değerlerinle Yaşa, My Digital World, Akran Öğrenme ile Eğlenceli Matematik, Scratch4math, Din Öğretiminde Mobil Hayat, Oku Tasarla Resmet (Read Design Paint), Resfebe ile Dil Öğreniyoruz isimli projeler yürütülüyor. Projeleri yürüten Fatma Ay, Selim Suçeken, Esranur Uğurlu, Rumeysa Bülbül, Şükran Beyaz, Cihat Vurucu, Seda Işık Ayvaz ve Nevin Aydın; projelerin değişen eğitim koşulları altında hem öğrenci hem de öğretmenlerin yeni dünya şartlarına ve hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmalarını sağladığını gözlemlediklerini belirttiler. Portekiz, Azerbaycan, Romanya, Macaristan, Moldova Cumhuriyeti, İtalya, Yunanistan, Ürdün gibi ülkelerin yanı sıra ve Türkiye’nin farklı illerden ortak okulların katılımıyla gerçekleşen projeler yıl boyunca çeşitli çalışmalarla (yaşlılarla empati ve yaşlılara yardım, sevgi, saygı, sorumluluk değerleri ve geri dönüşüm) proje tabanlı öğrenmeler gerçekleştirdi. Projelerinin nisan ayı içerisinde tamamlanacağını ifade eden proje sorumlusu öğretmenler, projenin bitmesinden öğrencilerin üzüntü duyduklarını, yeni eğitim öğretim yılında yepyeni projelerle öğrencileri buluşturacağını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.