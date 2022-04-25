Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü personeli iftar yemeğinde bir araya geldi

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, kendi bünyesinde çalışan orman personeline iftar yemeği verdi.

Orman Bölge Müdürlüğü yemekhanesinde gerçekleşen iftar yemeğine Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri, işçi ve memur personeller katıldı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay iftar yememesinde yaptığı konuşmada, “Mübarek Ramazan ayının nimetlerinden faydalanabilmek için tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını, ramazan ayının getirdiği huzur ve bereketin çalışanlarımızın iş ve aile yaşantısına yansımasını diliyorum. Yemeğe katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, yaklaşan Ramazan Bayramınızı da en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” dedi.

Yemeğe katılan personel de bu tür programların kurum için birlik ve beraberliğe çok olumlu katkılar yaptığını belirterek Bölge Müdürümü Oktay Ayatay’a bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen iftar programı yapılan yemek duasının ardından sona erdi.

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