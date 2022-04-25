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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ETÜ atıcılığa damga vurdu

İHA

ETÜ atıcılığa damga vurdu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Türkiye Üniversitelerarası Atıcılık Şampiyonasında 4 madalya kazandı.
Türkiye Üniversite Sporları 2022 faaliyet programında yer alan ve 2124 Nisan tarihleri arasında Sakarya Sedirvan Kapalı Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Damla Köse, Kadınlar Tüfek Ferdi kategorisinde 624.3 puanla Atıcılık Üniversiteler Türkiye Rekoru ile birlikte altın madalyanın sahibi olurken, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Semanur Alpdoğan, aynı müsabakada 2. olarak gümüş madalya kazandı.
Aynı zamanda şampiyonada ETÜ Kadın Tüfek takımı ÜNİLİG Atıcılık Takım Rekoru ile altın madalya alırken, Tabanca Erkek Takımı ise Türkiye 3.sü olarak bronz madalyayı Erzurum’a getirdi.
Damla Köse: “Madalyanın Rekorla Gelmesi Gurur Verici”
Müsabakaların ardından konuşan rekortmen şampiyon Damla Köse: “4 yıldır haftanın hemen her günü 4,5 saat süren zorlu antrenman sürecinin ardından emeklerimizin karşılığını bugün itibariyle toplamaya başladık. Madalyanın rekor ile birlikte gelmesi benim için ayrı bir gurur sebebi oldu. Şu andaki hedefim 625 puan atarak olimpiyat kotası almak ve üniversitemiz ile ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek olacak. Bir kez daha bu başarının elde edilmesinde emeği geçen başta ailem ve antrenörüm olmak üzere, bize her zaman destek olan rektörümüze ve üniversitemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Antrenör Çağlar: “624.3’lük Atış 2022’nin En İyisi”
Atıcılık branşında 624.3’lük skorun 2022 yılı içinde Türk sporcuların yurt içindeki ve yurt dışındaki turnuvalarda elde ettiği en yüksek puan olduğunun altını çizen ETÜ Atıcılık Takımı Antrenörü Mustafa Burak Çağlar: “Sporcularımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve ciddi manada emek harcıyoruz. Çok şükür emeklerimizin karşılığını aldık. Bu nedenle tüm sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Ayrıca bu yıl 26 Haziran’da Çin’de 31’incisi düzenlenecek Yaz Üniversite Oyunlarında ülkemizi ve ETÜ’yü temsil edecek Damla’nın başarılı olabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.
Rektör Çakmak: “Sporcularımızı Sıfırdan Yetiştirdik”
Şampiyonada 4 madalya kazanan Atıcılık Takımını tebrik eden Rektör Çakmak ise konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: “Üniversitemizin öz kaynaklarıyla sıfırdan yetiştirdiğimiz sporcularımız yıllar süren antrenmanlar sonucunda büyük bir başarı elde ederek Sakarya’dan 4 madalyayla döndü. Umuyorum ki bu başarı ülkemiz sınırları içinde kalmayacak ve yurt dışına çıkacak. Öğrencilerimiz; ülkemizi ve üniversitemizi uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil edecek ve bizleri yeniden gururlandıracak. Tekrardan bu başarının mimarları olan sporcularımızı ve antrenörümüzü gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

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