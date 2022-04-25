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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıçdaroğlu’na Kamil Aydın tepkisi

İHA

Kılıçdaroğlu’na Kamil Aydın tepkisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na veryansın etti. Kılıçdaroğlu’nun, faturalarını ödemeği için kesilen elektriği üzerinden zırva bir siyaset yaptığını söyleyen MHP’li Kamil Aydın, “Şaşırdık mı, hayır şaşırmadık. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bunu hep yapıyor. Sürekli bir provokasyon peşinde, sürekli bir kaos ve karmaşa peşinde koşuyor. Bu girişimi de, işte bu arayışlardan birisi” dedi.
Millet Bunları Karanlığa Gömecek
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de bu konudaki tavrının çok net ve açık olduğunu dile getiren Kamil Aydın, “Genel Başkanımız tavrını çok net ortaya koydu. Milletimiz bu tür davranışlardan rahatsız. Biz demokrasiyi içselleştirmiş bir yapıya sahibiz. Demokrasi nedir, birlikte kurallı yaşama rejiminin adıdır. Ama bunlar ne yapıyor, kuralları ihlal ederek, gevşeterek, sivil itaatsizliğe çağrı yapıyor. CHP lideri bunu ilk kez yapmadı. Bu kaos arayışıdır. Daha önce İstanbul’a kadar yürüdü, soğan patates provokasyonu yaptı, şimdi de elektrik üzerinden zırva bir siyaset güdüyor. Sen kalkacaksın geceliği 100 bin lira olan bir otel odasında çekim yaptıracaksın, sonra da kalkıp elektrik faturasını ödemeyerek karanlıkta kalışının üzerinden duyar kasacaksın, prim yapmaya çalışacaksın. Kimse yemiyor artık bunu; inanmıyor. Bu yüzden millet bunları karanlığa gömecek” diye konuştu.
Onların Bir Tek Derdi Var, O Da
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, CHP’nin Türkiye’de yüzde 50’nin üzerinde yerel yönetime sahip olduğunu hatırlatarak, “Madem Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar hassas; o halde CHP’li belediyelerine vatandaşa destek olmaları çağrısında bulunsun. Ulaşıma niye zam yaptırıyor, suya niye zam yaptırıyor. Örneğin elektriği bedava vereceğini söylemişti çiftçilere, o halde enerji desteği verdirtsin belediyelere, niye yapmıyor? Yapamaz, çünkü bunların işi çelişki, kendileri çelişki. Tek dertleri var, milleti sokağa çekmek... Sokak hareketleri olsun, TBMM’de tutarsız biryapı oluşsun, kaos büyüsün Hep demiyorlar mı, kanlıkansız, seçimle ya da seçimsiz bunlar gidecek diye Demek ki başka bir şekil hayalleri var bunların. Biz bunları geçtik, bunlar geride kaldı. O eski Türkiye yok artık. Bunlara gereken cevabı millet verecek” ifadelerini kullandı.

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