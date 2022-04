7 yaşındaki Berat, Vali'yi sosyal medyadan evlerine çaya davet etti

Erzurum’un Oltu ilçesinde 7 yaşındaki Berat Taha Coşkun sosyal medya üzerinden Erzurum Valisini evlerine çaya davet etti. Vali Okay Memiş 7 yaşındaki Berat’ı kırmayarak 120 kilometre uzaklıktaki ilçede evlerinde ziyaret etti.

Berat Taha Coşkun ınstagram üzerinden Erzurum Valiliği sitesine mesaj yazarak Erzurum Valisi Okay Memiş’i çaya davet etti. 7 yaşındaki Berat Taha Coşkun, ‘Sayın Valim sizle tanışmak istiyorum Vali kimdir hep merak etmişimdir. Bize gelir misiniz acaba bir gün sizi çaya davet etmek istiyorum’ diye mesaj gönderdi. Vali Okay Memiş Berat Taha’nın davetini kırmayıp evinde ziyaret etti.

Oltu Trafik istasyonunda polis memuru olan Adem Coşkun’un oğlu Berat Taha Coşkun’u evinde ziyaret ederek çaylarını içti, çocuklara hediye ve çikolata verdi.

Polis Memuru Adem Polat ve ailesi Erzurum Valisi Okay Memiş’in ziyaretinden son derece memnun olduklarını dile getirdiler. Berat Taha Coşkun ise büyüyünce vali olmak istediğini söyleyerek Vali beyi makamında ziyarete gideceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.