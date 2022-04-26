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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Faydalı Modelde Erzurum, Malatya rekabeti

İHA

Faydalı Modelde Erzurum, Malatya rekabeti

TÜRKPATENT 2022 Mart dönemi İller Faydalı Model Başvuru sayısı dağılımını aktardı. Erzurum’dan bu yılın Mart ayında 8, yılın ilk üç ayında ise 41 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. İl Faydalı Model başvuru sayısı yüksekliği bazında Bölgede ilk sırayı alırken, ülke illeri sıralamasında da 8’inci oldu.
Mart Ayı Verileri
Mart ayında Erzurum’dan 8, KUDAKA istatistik Bölgesinden9, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden9, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 43, ülkede ise 753 Faydalı Model başvurusu gerçekleşti. Erzurum’un başvuru payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 88,8, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 88,8, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 19,60, ülkede yüzde 1,0 oldu.
Yılın İlk 3 Ayına Ait Veriler
2022 yılının ilk 3 ayında Erzurum’dan41, KUDAKA istatistik Bölgesinden 50, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 53, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 136, ülkede ise bin 479 Faydalı Model başvurusu gerçekleşti. Erzurum’un başvuru payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 82, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 77.35, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 30,14, ülkede yüzde 2,77 oldu.
Türkiye İlleri Sıralaması
Erzurum; yılın ilk iki ayında en fazla başvuru kaydedilen 8’inci il oldu. Dönemde faydalı model başvurusunun en yüksek olduğu iller, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Şanlıurfa, Erzurum, Malatya, Konya, Manisa, Burdur, Muğla, Kocaeli, Antalya, Denizli, Adana, Aydın, Balıkesir, Muş olarak sıralandı.
Bölge İlleri Dağılımı
Yılın ilk üç ayında Doğu Anadolu Bölgesinin 11 ilden faydalı model başvurusu yapıldı. Verilere göre Erzurum’dan 41, Malatya’dan 40, Muş’tan 19, Van’dan 9, Bingöl’den 6, Erzincan’dan 6, Bitlis’ten 8, Elazığ’dan 2, Ağrı’dan 2, Tunceli’den 2, Iğdır’dan 1 başvuru kaydedildi. Dönemde bölgeden başvuru yapılmayan iller, Hakkari, Kars ve Ardahan olarak bildirildi.

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