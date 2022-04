Vali Memiş Kuran kursu öğrencileri ile iftar açtı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Oltu’da Aslanpaşa Camii bahçesinde Kur’an Kursu öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

İftar Öncesi Oltu OSB’yi ziyaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş yapımı devam eden fabrikalar hakkında bilgiler alırken fikir alışverişlerinde bulundular.

Daha sonra iftar için Oltu Aslanpaşa Camii bahçesinde Kur’an Kursu öğrencileriyle iftarda bir araya gelen Vali Okay Memiş, öğrencilere elleriyle yemek doldurdu.

İftar öncesi kuran kursu öğrencilerinden Yusuf Arda Turan Kuranı Kerim okudu. Daha sonra açılış konuşmasını İl Müftüsü Şahin Yıldırım yaptı.

Öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Vali Memiş, ‘Sizleri çok sevdiğimi ifade ederek sözlerine başlamak istiyorum. Allah ilminizi, zekanızı artırsın. Kur'anı Kerim'i okumak bir hafız olarak ezberlemek hiç kolay değildir. Herkese nasip olacak bir şey de değildir. Sevgili evlatlarımız sizler hafızlık belgesinin yanında okullarınıza da devam edeceksiniz. Pozitif bilimlerinde derslerini alacaksınız. Son hak din Cenabı Allah'ın bizlere göndermiş olduğu Kur'anı Kerim'i bilmek çok değerli. Bunun Arapçasını ve Türkçesini bilmeniz de ayrıca çok değerli. Eş zamanlı olarak fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, matematik, İngilizce, tarih, gibi her alanda dersler alacaksınız. Sonuçta doktor, öğretmen, mühendis, vali, kaymakam, hakim, savcı, subay, polis olacaksınız. Hangi mesleği istiyorsanız yapabileceksiniz. Sizin diğer insanlara bir artınız olacak. İslam dinimizin bütün kurallarını da çok iyi bir şekilde bilip hayatınıza devam edeceksiniz. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın, tamamına erdirsin inşallah. Oltu benim çok sevdiğim bir ilçedir. Burada hayallerimiz var. Hemen hemen hepsini yaptık. Biliyorsunuz OSB'yi devraldık. 78 fabrika yaptık. İnşallah daha da arttırıp devam edeceğiz. En az 5 bin istihdam hedefliyoruz. Oltu'da bu çok önemli bir proje ve hepsi de somut projeler. İnşallah göreceksiniz hep birlikte açılışlarını da yapacağız. Devletin bize gönderdiği kaynakları istihdam projelerinde harcıyoruz. Fabrika yapma derdindeyiz. Tarıma, hayvancılığa, turizme önem veriyoruz. Bu işler yaparken de tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızdan destek arıyoruz. Onların bize sağladığı kaynaklarla bu projeler yapıyoruz. Yine bakanlarımız, Erzurumlu milletvekillerimizin destekleriyle bu hizmetleri sizlere sağlıyoruz. Oltu'ya daha iyi hizmetler yapmak için çaba içindeyiz’ diye konuştu.

İftar programına Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Erkan Macvit, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Oltu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ethem Gökboğa, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, Ak Parti Oltu İlçe Başkanı Eftal Gülcü, din görevlileri ve Kuran kursu öğrencileri katıldı.

